Alianza Lima ganó 1-0 a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en los minutos finales del encuentro en el Estadio San Ramón. Sin embargo, Piero Serra, futbolista del equipo cajamarquino, no quedó completamente satisfecho, ya que según sus declaraciones, al equipo blanquiazul siempre le regalan los partidos por malas decisiones arbitrales.

En la conversación con L1MAX, Serra fue consultado sobre el encuentro que disputó ante Alianza y cómo se dio el resultado final al no poder ganar como local.

Para el futbolista que juega de defensor central, el árbitro Mike Palomino benefició a la escuadra blanquiazul al decidir cobrar un tiro de esquina cuando en realidad era un saque de meta a favor de los cajamarquinos.

Piero Serra explica que en una jugada de fricción con Federico Girotti, él no fue quien pateó la pelota hacia el córner, sino fue el mismo argentino; sin embargo, el árbitro Palomino decidió lo incorrecto y catalogó este momento como un regalo de partido.

"Es por una pelota parada que el árbitro dio y que nunca la toqué yo, sino fue Girotti quien tiró el córner y cobró a favor de ellos (Alianza Lima). Siempre les regalan los partidos a ellos", dijo el futbolista de UTC.

Alianza Lima empataba 0-0 ante UTC en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, a los 90 minutos, el defensor Renzo Garcés apareció para anotar el gol de la victoria y poner el marcador en 1-0 a favor de los aliancistas, convirtiéndose así en los únicos líderes del primer campeonato del 2026.