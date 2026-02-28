0
Alianza Lima vs UTC
Universitario perdió 2-1 luego de haber empatado la semana pasada y preocupa a su hinchada

Universitario de Deportes sigue de malas debido a que, tras empatar la fecha pasada, perdió 2-1 y causó la indignación de sus hinchas.

La semana pasada Universitario de Deportes empató y generó la preocupación de sus hinchas, quienes esperaban ver un triunfo de su equipo ahora que jugaban en casa. Sin embargo, la situación no ha mejorado para el conjunto merengue porque ahora perdió 2-1 de forma totalmente inesperada y sigue causando la molestia de todos sus aficionados alrededor del Perú.

Si bien es cierto el objetivo principal de la 'U' es salir tetracampeón de la Liga 1 este 2026 de la mano de Javier Rabanal, eso no significa que sea lo único en lo que sus simpatizantes deban centrarse. Lo cierto es que, a nivel institucional, los cremas tienen que cumplir con las expectativas y eso implica a las divisiones menores debido a que son el futuro del club y del balompié nacional.

Por ello, buscando la mejora de sus jóvenes, Universitario de Deportes jugó un total de seis partidos con la Academia Cantolao repartidos en todas sus categorías inferiores y los del 2013 fueron quienes perdieron 2-1. "Nuestras divisiones menores se enfrentaron ante la Academia Cantolao en VIDU, como parte de su pretemporada", indicó el club mediante su cuenta oficial de 'X'.

Universitario

Las divisiones menores de Universitario tuvieron acción.

Vale precisar que esta misma categoría la semana pasada empató 1-1 con Sporting Cristal, por lo que siguen sin levantar cabeza. Eso sí, las demás divisiones terminaron con saldo positivo debido a que la mayoría ganó y únicamente los del 2010 empataron. Pese a que no todos le tomen importancia, las canteras son fundamentales porque son el futuro de la institución deportiva y un posible aporte a la selección peruana.

Universitario vs. Cantolao: resultados

Estos fueron los resultados del partido:

  • Cat. 2008: Universitario 2-0 Cantolao
  • Cat. 2009: Universitario 3-2 Cantolao
  • Cat. 2010: Universitario 1-1 Cantolao
  • Cat. 2011: Universitario 3-0 Cantolao
  • Cat. 2012: Universitario 5-0 Cantolao
  • Cat. 2013: Universitario 1-2 Cantolao

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

