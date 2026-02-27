Alfonso Barco, ex Universitario, sorprende y reveló si jugará en Alianza Lima: "Soy..."

Universitario de Deportes ha tenido a grandes futbolistas que fueron hinchas dentro de su plantilla; sin embargo, debido a la magnitud de la hinchada y el peso de la camiseta, no lograron encontrar su mejor nivel. Ese es el caso de Alfonso Barco, quien, debido a que destaca en la actualidad y tiene un futuro prometedor, fue consultado sobre la posibilidad de llegar en algún momento a Alianza Lima, clásico rival de su exequipo.

Alfonso Barco, ex Universitario, reveló si jugará en Alianza Lima

En la conversación con el programa 'Estudio Fútbol', Barco fue consultado directamente si en algún momento jugaría en Alianza, rival icónico de Universitario, club del cual es hincha.

Para Alfonso Barco, la respuesta fue que no jugaría en Alianza Lima, ya que se considera muy fanático de Universitario de Deportes; sin embargo, espera que el tiempo ayude a no tomar una decisión que lo haga cambiar de parecer.

Video: A presión

"Me formé en Sporting Cristal. No jugaría en Alianza Lima porque soy muy hincha de Universitario, pero me gustaría que el futuro me haga caso y nunca juegue en estos dos equipos", afirmó.

El actual jugador del HNK Rijeka de Croacia se refiere a que espera que el club merengue se fije en él cuando decida volver al fútbol peruano, para que, al tener que decidir, no termine jugando en el club blanquiazul o en Cristal.

Alfonso Barco fue futbolista de Universitario entre el 2022 a 2023.

Alfonso Barco en Universitario

Alfonso Barco se declaró hincha de Universitario de Deportes mucho antes de jugar por el club de sus amores. Sin embargo, tras llegar en 2022, realizó partidos que no fueron del todo del gusto de los hinchas, por lo que fue totalmente criticado hasta el 2023, cuando decidió irse para afrontar un nuevo reto en Uruguay, en Defensor Sporting.