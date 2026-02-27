- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Liga Peruana de Vóley
Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Torneo Apertura 2026: alineaciones, hora y canal de transmisión
Desde la Incontrastable, Sporting Cristal visita a Sport Huancayo por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 vía L1 MAX.
Momento de ver el partidazo entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo en la Incontrastable se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT). La transmisión del duelo en el IPD de Huancayo se verá por la señal en vivo de L1 MAX y en el minuto a minuto de Libero.pe.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores: cuándo juega, hora y canal
Sporting Cristal llega con un fuerte envión anímico a este partido luego de superar la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. En una definición dramática de penales, los dirigidos por Paulo Autuori pusieron su nombre en la siguiente instancia del certamen y ahora sueñan con el acceso a la etapa de grupos.
Sin embargo, esta motivación llega a la par con un cansancio de los jugadores, quienes han tenido un calendario apretado en este mes de febrero. Dado este panorama, el estratega brasileño alista un once mixto en el que permita conseguir los tres puntos para no descuidar del todo la lucha del Torneo Apertura 2026.
Los 'rimenses' solo han ganado un partido en lo que va de este arranque de temporada ante Juan Pablo II y suman cinco puntos en cuatro jornadas. Es por ello, que el equipo del Rímac no debe tropezar ante los de Roberto Mosquera si es que realmente quiere conseguir la Liga 1 que se les ha hecho esquivo en los últimos cinco años.
Por el lado de Sport Huancayo, también tiene como registro una victoria en la temporada y fue contra FC Cajamarca. Sin embargo, suma más derrotas que empates y eso lo ubican en puestos más abajo que los celestes. Es por ello, que ahora buscan hacerse fuerte en casa ante un cuadro 'rimense' que llega agotado por la cantidad de partidos en pocas semanas.
Sport Huancayo anuncia su partido ante Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?
El partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo se juega este sábado 28 de febrero en el Estadio IPD de Huancayo. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que será un encuentro de alta intensidad para conseguir el gran objetivo al cierre de los 90 minutos.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?
El choque entre celestes y huancaínos inicia a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT) en la Incontrastable. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 10:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 11:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 12:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 13:00 horas
- España: 17:00 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo?
El duelo entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Asimismo, tienes la opción vía streaming en las plataformas de Movistar TV App y DGO a través de PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Sporting Cristal viene de clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Sport Huancayo
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Fabrizio Lora, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Maxloren Castro, Christofer Gonzales y Luis Iberico.
Sport Huancayo: Zamudio, Valoyes, Gaona, Chávez, Falconí, Salcedo, E. Villar, Sanguinetti, Luján, Canela y Yorleys Mena.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Sport Huancayo se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en esta jornada cinco del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|SPORT HUANCAYO
|EMPATE
|SPORTING CRISTAL
|Betsson
|2.15
|3.30
|3.30
|Betano
|2.10
|3.25
|3.35
|Bet365
|2.05
|3.40
|3.20
|1XBet
|2.12
|3.32
|3.33
|Doradobet
|2.22
|3.33
|3.60
Entradas Sporting Cristal vs Sport Huancayo
Las entradas para el partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo se venden en tienda física en Jr. Loreto 839 en la ciudad de Huancayo. El precio general es de 70 soles, mientras que los niños no pagan hasta los 10 años.
Últimos 5 partidos entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo (Liga 1 2025)
- Sport Huancayo 0-1 Sporting Cristal (Liga 1 2025)
- Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal (Liga 1 2024)
- Sporting Cristal 4-0 Sport Huancayo (Liga 1 2024)
- Sporting Cristal 2-0 Sport Huancayo (Liga 1 2023)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90