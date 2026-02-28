- Hoy:
ALERTA MÁXIMA para solicitantes de visa EE. UU.: nueva ADVERTENCIA del Departamento de Estado por "carga pública" podría dejarte fuera del país
El Departamento de Estado de EE. UU. advierte a solicitantes de visa sobre la regla de "carga pública", que puede resultar en la negación de sus trámites migratorios.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una guía oficial sobre la regla de "carga pública", advirtiendo a los solicitantes de visa que podrían enfrentar la negación de su trámite si se determina que dependen principalmente de beneficios públicos. La medida afecta tanto a quienes buscan visas de inmigrante como a ciertos viajeros temporales.
PUEDES VER: LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
La clave de la regla está en cómo los oficiales consulares evalúan la capacidad del solicitante para mantenerse económicamente sin apoyo del gobierno estadounidense. Esta evaluación se realiza caso por caso y puede ser determinante para que se apruebe o niegue la solicitud de visa.
¿Qué factores revisan los oficiales consulares?
Los funcionarios no solo revisan documentos básicos; consideran el perfil completo del solicitante, incluyendo edad, estado de salud, situación laboral, nivel de ingresos, recursos económicos disponibles y apoyo familiar. También analizan el uso previo de beneficios públicos en Estados Unidos.
El Departamento de Estado advierte sobre la regla de "carga pública" a inmigrantes.
El objetivo es determinar si el solicitante podría convertirse en una "carga pública". Quien no demuestre estabilidad económica suficiente podría ver su visa denegada, incluso si viaja por motivos médicos o educativos, lo que aumenta la presión sobre los migrantes para planificar cuidadosamente sus recursos antes de viajar.
Consecuencias y precauciones para los solicitantes
El uso indebido de beneficios públicos puede derivar en la revocación de la visa o problemas en futuras solicitudes migratorias. Los viajeros deben probar que cuentan con fondos suficientes para cubrir sus gastos y regresar a su país sin depender de asistencia estatal.
Expertos recomiendan a los solicitantes mantenerse informados mediante comunicados oficiales del Departamento de Estado, evitar intermediarios no autorizados y preparar evidencia sólida de su autosuficiencia económica para minimizar riesgos en el proceso.
