¡Mucha atención! La visa es un requisito necesario para quienes planean visitar Estados Unidos por un tiempo específico y con un propósito en específico. Este documento es exigido por las autoridades locales para autorizar el ingreso al país, donde un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevará a cabo los controles necesarios al momento de la llegada.

No obstante, ahora se han confirmado nuevas actualizaciones que podrían favorecer a muchos extranjeros. ¿Cuál es el documento que lo puede reemplazar y te permite viajar al país de Trump?

EE. UU. permite a latinos ingresar al país solo con mostrar este documento y NO es la visa

Según información de 'El Cronista' y otros portales internacionales, existen nuevas alternativas para que ciertos extranjeros ingresen legalmente a Estados Unidos por un periodo de hasta tres meses, siempre que su visita sea por motivos de turismo o negocios.

En el contexto latinoamericano, Chile es el único país que actualmente permite este tipo de tramitación, lo que habilita a sus ciudadanos a viajar bajo esta modalidad.

EE. UU. permite a latinos ingresar al país solo con mostrar este documento y NO es la visa.

Es importante saber que el Visa Waiver Program (VWP) es una iniciativa del Gobierno estadounidense que permite a los ciudadanos de los países participantes permanecer en la nación por un máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa.

Para acceder a este beneficio, los viajeros deben solicitar una autorización ESTA, la cual se gestiona a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes. Es necesario que los solicitantes cuenten con un pasaporte electrónico, ya que este documento incluye un chip que almacena información biométrica y biográfica del titular.

¿Cómo los chilenos pueden solicitar el permiso?

Para poder participar en el Programa de Exención de Visa (VWP), es necesario contar con un pasaporte vigente de uno de los países que forman parte de esta iniciativa. Además, se requiere facilitar una dirección de correo electrónico activa, así como proporcionar una dirección física y un número de teléfono.

También es fundamental incluir los datos de contacto de una persona de emergencia, que debe incluir un número telefónico y un correo electrónico. Por último, se debe abonar una tarifa de solicitud de 40 dólares estadounidenses.