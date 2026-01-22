¡Mucha atención! Recientemente, Juanita Mae Gonet, una mujer de 73 años residente de West Brookfield, en Estados Unidos, ha sido identificada como la víctima fatal de un accidente ocurrido en el estacionamiento de un Walmart, donde fue atropellada por un automóvil. ¿Qué han descubierto las autoridades locales? AQUÍ todos los detalles.

Walmart: identifican a adulta mayor que murió atropellada en estacionamiento y otros datos

La mujer que perdió la vida el viernes 16 de enero, en este lamentable accidente ocurrido en un estacionamiento de un Walmart fue Juanita Gonet, de 79 años. Su deceso se dio en el local ubicado en Palmer Road. Asimismo, su identidad fue confirmada por la Fiscalía del Distrito Noroeste el último martes 20 de enero.

De acuerdo con la información proporcionada por la prensa internacional y las autoridades locales, Gonet se encontraba en el vehículo junto a su esposo, quien también tiene 79 años, cuando este dio marcha atrás y la atropelló. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Según los reportes, Frank W. Gonet fue identificado como su esposo. No obstante, no se conoce los cargos que él enfrentará tras la lamentable tragedia. Por su parte, la Fiscalía del Distrito ha indicado que, hasta el momento, no se sospecha que se haya cometido un crimen en relación con este incidente.

Esta era la información inicial que se tenía del caso

Los servicios de emergencia respondieron de manera rápida a un accidente que sucedió en una tienda minorista, donde también se presentó un contingente del Departamento de Policía de Ware para iniciar las indagaciones pertinentes. Shawn Crevier, jefe de la policía local, comunicó que la alerta fue recibida desde la sucursal de Walmart en Palmer Road alrededor de las 2:00 p.m.

El conductor implicado en el incidente, cuya identidad desde un comienzo no había sido revelada, permaneció en el lugar del suceso. Pese a ese dato, se desconocía el estado de salud de la víctima involucrada. Las autoridades anunciaron una exhaustiva investigación del caso. El estacionamiento había sido acordonado con cinta amarilla mientras los agentes llevaban a cabo sus pesquisas en la escena.