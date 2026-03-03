Decisión de Trump genera MÁXIMA ALERTA entre inmigrantes: ley de PRÉSTAMOS en EE. UU. excluye a la comunidad latina de beneficios

La nueva medida de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), que limita el acceso a sus préstamos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, ha generado gran preocupación entre los inmigrantes latinos. A partir del 1 de marzo, la SBA excluye a los dueños de negocios con residencia legal permanente (Green Card), un cambio que ha sido calificado como discriminatorio por los comerciantes de la comunidad latina.

Inmigrantes legales excluidos de los beneficios de préstamos SBA: una discriminación contra los latinos

Según la Agencia EFE, Frank García, presidente de la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio Hispanas, denunció que esta política "discrimina" a los inmigrantes legales, quienes, al igual que cualquier ciudadano, pagan impuestos y generan empleo.

"Esto detendrá el crecimiento de los hispanos", advirtió García. Además, calificó la medida de "un acto de racismo", señalando que impactará de manera desproporcionada a las comunidades latinas en estados como Nueva York, donde predominan los mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos.

Impacto directo en bodegas y pequeños negocios latinos en EE. UU.

La medida de la SBA afecta principalmente a pequeños empresarios, como bodegueros y comerciantes latinos. Francisco Marte, presidente de Bodegas and Small Business Group, indicó que un alto porcentaje de los dueños de negocios en Nueva York son residentes legales, quienes ahora verán limitados sus recursos para seguir operando.

Marte destacó que entre el 50% y el 60% de los dueños de pequeñas empresas en la ciudad son residentes legales, y que alrededor del 70% de las bodegas están a cargo de latinos. "La SBA nos pone difícil el camino a los empresarios que creamos empleos y damos servicios a la comunidad", aseguró Marte.

De acuerdo con la Agencia EFE, muchos de estos empresarios, antes ajenos a los programas gubernamentales, tuvieron que recurrir a préstamos privados con tasas de interés muy altas. "Ahora que nos estamos educando, nos cierran el camino", lamentó Marte.

La nueva regla, anunciada en febrero, representa una restricción más impuesta por la SBA el año pasado y ha puesto en alerta a la comunidad inmigrante, que considera esta medida como un obstáculo para su desarrollo económico.

Comerciantes latinos buscan apoyo político y evalúan demandar a la SBA por discriminación

Ante la falta de respuesta pública por parte de los políticos, los líderes latinos están tomando acciones. El mismo Frank García, junto con otros representantes de la comunidad, se reunió con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para buscar apoyo en la creación de un programa estatal de préstamos. Al mismo tiempo, los comerciantes están evaluando demandar a la SBA por discriminación. "La SBA está cerrando las puertas a los inmigrantes legales que están contribuyendo al país", expresó García.

La lucha por los derechos de los inmigrantes legales continúa, mientras el impacto de esta nueva legislación se deja sentir entre los pequeños empresarios latinos, quienes hasta ahora se han visto excluidos de los beneficios que anteriormente les permitían acceder a recursos vitales para el crecimiento de sus negocios.