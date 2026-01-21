¡Atención! Recientemente, los oficiales del Departamento de Policía de Mobile, en Estados Unidos, informaron a la comunidad sobre el sorpresivo arresto de un hombre de 30 años, quien fue captado en el interior de una tienda Walmart luego que se reportara una llamada de agresión. Este hecho se llevó a cabo el 17 de enero, en el local estadounidense en Dawes Road.

Walmart: tras operativo, arrestan a hombre de 30 años luego de una llamada de agresión

'wkrg.com' y otros portales internacionales informaron sobre la última acción de las autoridades de Mobile: la detención de John Scott, un hombre de 30 años originario de Theodore, quien fue privado de la libertad el martes 20 de enero.

Mediante un comunicado oficial de la policía, se conoció que los agentes recibieron una llamada de emergencia al Walmart Dawes Road poco después de las 2 a. m. del sábado 17 de enero, alertando sobre un asalto.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre con una herida en la cabeza. No obstante, no revelaron más detalles, pero sí señalaron que aquella víctima sí viajaba en un vehículo junto a Scott en el momento del ataque, y que fue a parar al Walmart tras el incidente.

¿A qué números llamar si se presenta un incidente en un Walmart de EE. UU.?

En medio de este contexto, es importante poder reportar incidentes generales, reclamos o atención al cliente en Walmart, en el país americano.

Se debe llamar al 1-800-925-6278 (1-800-WALMART). En tanto, para los temas de ética, conducta o seguridad, el número es 1-800-963-8442 (1-800-WM-ETHIC), disponible 24/7. En caso de emergencia inmediata en una tienda, se debe notificar a la gerencia local o a la policía local de manera directa.