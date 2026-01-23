¿Walmart CULPABLE de suicidio? Juez de Maryland responsabiliza a minorista por vender escopeta a empleado que se quitó la vida

Walmart, es un hecho, es la cadena de supermercados más famosos a lo largo y ancho de los Estados Unidos, un lugar donde puedes encontrar casi de todo, incluida armas de fuego que están al alcance de cualquier comprador. En ese escenario, un juez de Maryland encontró responsabilidad directa en el gigante minorista en el suicidio de uno de sus empleados quien se quitó la vida utilizando una escopeta que compró, precisamente, en la tienda donde trabajaba.

Juez federal encuentra responsable de suicidio de su empleado con una escopeta

El jueves 22 de enero de 2026, un juez federal encontró a Walmart negligente por vender dicha arma, lo que conllevó no solo a la muerte del sujeto, sino un daño irreparable, algo que ni el dinero puede comprar y enmendar, a 7 años de su muerte ocurrida durante el otoñó de 2019.

El juicio civil duró 10 días, el cual se centró en las comunicaciones entre empleados de una tienda a 72 kilómetros al sur de Washington. La familia de Jacob Mace, de 23 años, afirmó que los gerentes conocían de las tendencias suicidas del joven que, por esas cosas de la vida, era uno de sus empleados.

Los familiares detallaron que, sabiendo esto, sus superiores no hicieron nada para impedir que Jacob adquiriera la escopeta. Del lado demandado, argumentaron que los gerentes no tenían conocimiento de sus intenciones y que la compra se llevó siguiendo los patrones establecidos, es decir, luego de una verificación de antecedentes federales.

"Creemos que el jurado acertó. La evidencia fue clara: Walmart sabía que el señor Mace tenía tendencias suicidad y que el arma no se debería haber vendido", dijo el abogado de la familia, Kevin Sullivan.

Jacob Mace, se quitó la vida a los 23 años tras comprar una escopeta en Walmart.

Tras el fallo, se darán dos tipos de indemnización: una de unos US$2.5 millones de dólares por daños económicos y otros US$8 millones por daños no económicos, estos últimos sujetos a un límite máximo de acuerdo a la ley de Maryland, pero, según Sullivan, cree que Walmart apelará el veredicto. De hacerlo, esto suspendería el pago hasta que acabe la apelación.

Jacob Mace dio señales de sus intenciones suicidas a trabajadores de Walmart

Durante el juicio se expuso una conversación entre Jacob Mace y unos de sus compañeros de trabajo en Walmart consultando por el precio de las escopetas: "¿Walmart vende escopetas de un solo disparo?", preguntó, a lo que otro sujeto respondió con su "sí", entonces Mace volvió a consultar: "¿Cuánto cuesta la más barata?", a lo que su compañero replicó: "Todas cuestan US$99 dólares".

Esta conversación desembocó en la adquisición por parte de Jacob de una escopeta Hatfield calibre 20 junto con una caja de municiones con las cuales terminaría quitándose la vida. The Daily Record recuerda los duros momentos durante el juicio, donde la viuda, la madre y padre de Mace se "derrumbaron" al recordar las escenas del lamentable suceso que ocurrió en su familia.

"Me persigue todos los días", dijo Mark Mace, el padre. Brennan Jones, mánager, con la voz rota agregó: "Todos estaban devastados. Era un chico genial". Por su parte, en su reflexión, Kevin Sullivan, abogado de la familia, expresó: "Walmart nunca debió haber vendido el arma. Como resultado de sus errores, Jake ya no está con nosotros".

Asimismo, la parte demandante presentó un mensaje sombrío que Jacob le habría mandado a uno de sus compañeros, uno que avizoraba lo que estaba por pasar días después: "Córtate las venas, cómprate un arma", a lo que esta amiga respondió: "Por favor, por favor, no lo hagas". Se sabe que esta persona reenvió el mensaje al subgerente de la tienda consultándole si es que Mace podría ser incluido en la lista de personas a las que no se les podría vender armas de fuego: "Los gerentes sabían exactamente lo que Jake planeaba hacer. Lo tenían por escrito, según sus propias palabras, lo que iba a hacer", agregó Sullivan.

Sin embargo, cuando fue el momento de hablar, el subgerentes Jones dijo que jampas recibió tal mensaje, añadiendo que no existe aquello de la lista de clientes a los que no se les puede vender esa clase de artículos, pero, sí reconoció que le informaron que Jacob presentaba tendencias suicidas, así como asegurarse que estuviera al tanto de los servicios de asesoramiento de la empresa.

El abogado de Walmart para este caso, Kevin Schiferl, dijo al jurado: "Walmart no fue responsable del suicidio de Jacob Mace. La gerencia de la tienda actuó apropiadamente en todo momento", así como añadir que tanto la esposa como otros miembros de su familia estaban al tanto de la compra de la escopeta, pero que en ningún momento lo reportaron: "No fueron con ningún gerente a decirle: 'no le vendan armas'".

Por su parte, el empleado con el que Jacob Mace hizo la consulta sobre el precio de las escopetas, reveló no estar al tanto del estado de su salud mental, a la vez de afirmar de que este jamás mostró interés por este tipo de artículos, a la vez de hacerle preguntas para una verificación de antecedentes federales.

El día que Jacob Mace se quitó la vida tras comprar una escopeta en Walmart

Lo que se sabe es que, luego de la compra, Mace dejó la tienda, condujo hasta un estacionamiento cercano, lugar donde terminó con su vida. De acuerdo a lo que se expuso en el juicio, Jacob comenzó a rozar con ideas suicidas desde la adolescencia, en la secundaria, siendo hospitalizado en diversas ocasiones; sin embargo, pese a esto, también tenía momentos de mucha alegría, amabas mostrar fotos de su hijo pequeño a sus compañeros mientras ocupaba un puesto en mantenimiento de la tienda.

Volviendo al juicio, la controversia mayor radicó en la lista de clientes a los que no se les debía vender armas expuesta por Christina O´Shea, trabajadora por horas en Walmart y persona quien Jacob le envió los preocupantes mensajes como: "Me siento destrozado. Nada ayuda. Solo quiero que termine. Adiós", a lo que el subgerente Jones negó que le llegaran los mismos, así como negar tener conocimiento de la lista antes mencionada.

Esto fue bien aprovechado por la defensa, la cual argumentó que esta sí existe en su sede corporativa, pero solo pocos la conocen. Sin embargo, Jones asegura que tras conversar con O'Shea, se aseguró de ver como estaba Jacob tras su regreso del hospital, recordó que estaba "muy alegre": "Me dijo: 'solo tuve un mal día, pero todo está bien'. Le dije: 'Bueno, sabes, estábamos preocupados por ti', y él dijo: 'No, no hay problema', por supuesto, fue a su teléfono y me dijo: 'Mira lo que hizo', y me mostró más fotos de su hijo", días después, Jacob saldrá del Walmart donde trabaja con la escopeta con la cual daría fin a su existencia.