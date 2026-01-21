¡CUIDADO con mujer que ATERRORIZA Walmart de Irvine! Ladrona robó en escuela de California y arresto fue grabado en VIDEO

Una perniciosa mujer jamás pensó que robar en un Walmart de Irvine y en una escuela de la misma localidad en California, Estados Unidos, marcaría el final de su carrera como ampona, ya que la policía, gracias a la tecnología pudo atraparla, dejando registro audiovisual de su arresto.

Mujer roba en escuela secundaria y en Walmart de Irvine, California

El pasado sábado 17 de enero de 2026, los agentes de la policía investigaron un robo en la escuela secundaria Woodbridge, el cual tuvo lugar en horas de la noche, de acuerdo al parte del Departamento de Policía de Irvine.

Cuando recurrieron a los registros de la cámara de seguridad del lugar, se dieron con la sorpresa que se trataba de una mujer tomando varios objetos de un aula, tras lo cual, luego de cumplido su cometido, se dio a la fuga del lugar del crimen.

Pero, esto no fue todo, pues, sintiéndose intocable, creyó tener la seguridad de realizar un nuevo golpe criminal, pero esta vez en un Walmart, donde intentó robar una serie de artículos de la tienda minorista de Irvine, pero fue delatada por un agente de prevención de pérdidas.

Ante esta alerta, todo quedaba en manos del Equipo de Control Dirigido del Departamento de Policía de Irvine (IPD), quienes la localizaron solo para proceder en su arrestados en la inmediaciones del establecimientos.

Fue así como un analista del Centro de Delitos en Tiempo Real del IPD la reconoció: se trataba de la misma persona que las imágenes de vigilancia captaron robando en la escuela secundaria de Woodbridge. Finalmente, conocieron su identidad, se trata de Tanya Elaine Marsh, de 39 años, oriunda de Anaheim.

¿Qué cargos enfrentaría Tanya Elaine Marsh?

Luego de ser arrestada, fue trasladada a la cárcel del condado de Orange y de acuerdo a News Santa Ana, enfrentaría cargos por robo y hurto en tiendas minoristas. Sobre las condenas que podría recibir, todo dependerá si es que los fiscales presentan cargos como delitos menores o graves.

Por ejemplo, en el caso de robo, News Santa Ana no dice que, lo ocurrido en la escuela secundaria debería calificar como robo en segundo grado; es decir, que si es delito grave podrían pedir 16 meses, 2 años o 3 años de cárcel multa de US$10,000 dólares); si es catalogado como delito menor es punible hasta 1 año (multa de US$1,000 dólares).

Para la figura de hurtos en tiendas todo dependerá del valor de los artículos robados, así como los antecedentes penales de los acusados. En ese sentido, hurto en tiendas conlleva a 6 meses de cárcel si el monto robado está en el rango de los US$650 dólares o menos. Su multa es de US$1,000 dólares.

En la figura de robo comercial, si se prueba que ingresó a la tienda con la intención preexistente de robar, la pena es entre los 16 meses hasta los 3 años.

En la cuestión sobre las nuevas leyes de robo en comercio de 2026, conllevan a procesamientos más severos al robo en comercios. Si el valor de hurto está por encima de los US$950 dólares y hubo intención de venderlos, se puede castigar hasta con 3 años de cárcel.