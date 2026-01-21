PELIGRO en Walmart de Paragould con astuta mujer que robó productos sin pagar en tienda de Arkansas

Un Walmart en Paragould, Arkansas, Estados Unidos, fue escenario de un robo que acabó de la detención de la ladrona, la cual no solo era reincidente, sino también estaba prohibida de ingresar a más de un establecimiento minorista de la zona.

Detienen a mujer robando cosas en Walmart de Illinois

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de enero de 2026, en el Walmart ubicado en 2802 W. Kingshighway, con Stephanie Jones como sospechosa, quien tomo artículos de la tienda sin pagar, los cuales los ocultó en su bolso.

La denuncia fue hecha por un agente de protección de activos de Walmart, y en la declaración jurada se determinó que el valor robado por la mercancía supera los US$268.61 dólares, pero pronto harían otro hallazgo que los agentes policiales no vieron venir.

Stephanie Jones, responsable de robar en Walmart de Illinois. (Foto: Nea Report).

Y es que desde el 18 de febrero de 2018,,. Jones tiene prohibido el acceso a las instalaciones de Walmart , tras lo cual fue llevada al local del Departamento de Policía de Paragould donde fue interrogada y habría admitido el robo de mercancía, pero que también fue descubierta robando en otras tiendas, por lo que se le negó desde entonces el acceso a las tiendas minoristas de Walmart.

La mujer de 46 años y oriunda de Corning, fue acusada de robo comercial, un delito de clase C, así como robo de propiedad, un delito grave de clave D. Curtis Hitt, juez del distrito, estableció una fianza de US$5,000 dólares en efectivo o garantía.