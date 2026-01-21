¡Mucha atención! En estos primeros meses del año, muchas personas alistan para organizarse frente a un próximo periodo de descanso en Estados Unidos. Es bueno saber que el siguiente feriado federal de 2026 se celebrará en febrero y, al coincidir con un lunes, generará un fin de semana largo de tres días. AQUÍ todo lo que debes saber y cómo prepararte para estas festividades.

Descanso de tres días en febrero 2026: este es el próximo feriado en EE. UU. y por qué

Según información de 'La Nación' y otros medios internacionales, el próximo feriado federal del Día de los Presidentes en 2026 se celebrará el lunes 16 de febrero del 2026, lo que permitirá disfrutar de tres días libres, abarcando el sábado 14 y el domingo 15.

Esta conmemoración, establecida en 1885 para honrar el nacimiento de George Washington, el primer presidente de la nación americana, se ha transformado desde 1971 en una celebración que rinde homenaje a todos los presidentes de Estados Unidos.

Esta fecha se llevará a cabo el tercer lunes de febrero, según la información compartida por la Administración del Seguro Social de EE. UU. Este día evidencia una oportunidad ideal para descansar o realizar una escapada.

¿Por qué se lleva a cabo el Día de los Presidentes de EE. UU.?

Vale mencionar que esta celebración del tercer lunes de febrero se muestra como un conjunto diverso de tradiciones en EE. UU. Aunque a nivel federal se rinde homenaje a George Washington, cada estado tiene la autonomía para decidir a quién dedica esta celebración.

En el caso de Virginia, se honra exclusivamente al primer presidente del país norteamericano, mientras que en estados como Illinois y Nueva York optan por celebrar de manera separada a Washington y a Abraham Lincoln, tal como mencionó el medio The New York Times.