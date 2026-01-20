Día Internacional del Abrazo, 21 de enero: significado, frases e imágenes para compartir HOY.

¡Atención! El Día Internacional del Abrazo es una celebración que se lleva a cabo todos los años en Estados Unidos y en otros países. Tiene como finalidad principal resaltar la importancia de los abrazos. Tras ser fundado por Kevin Zaborney, un ministro cristiano, este evento se conmemora se lleva a cabo todos los 21 de enero. AQUÍ las mejores frases, significado, imágenes y más.

Día Internacional del Abrazo, 21 de enero: significado y más

Esta iniciativa del Día internacional del Abrazo busca fomentar los abrazos consensuados, destacando el impacto positivo que estos gestos de afecto pueden tener en las relaciones entre familiares y amigos. Para conocer su significado u origen, se debe remontar hasta hace cuatro décadas, debido a una publicación de esta conmemoración en el Chase's Calendar of Annual Events de 1985.

El calendario que dio inicio a la celebración de diversas festividades tiene sus raíces en los años 50, cuando los hermanos William D. Chase y Harrison V. Chase, un periodista y un científico social, decidieron compilar en una única edición todos los eventos especiales, celebraciones y días festivos a nivel estatal y nacional en EE. UU., abarcando también efemérides y aniversarios históricos.

Aunque la inclusión del Día del Abrazo en el Chase's Calendar of Annual Events de 1985 popularizó esta celebración, la idea original provino de Kevin Zaborney, un pastor estadounidense de Clio, Michigan.

Zaborney, mientras cursaba estudios en psicología, observó que "la gente necesita interacciones humanas positivas y abrazar es una forma segura de hacerlo", según lo expuesto al 'Christian's Post'. Hasta el momento, este pastor tiene este día patentado y, con ello, se conmemora esta fecha especial en el país.

Frases para el Día Internacional del Abrazo

A continuación, las mejores frases para esta conmemoración y que puedes tomar en cuenta para este día: