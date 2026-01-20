¡A tomar en cuenta, extranjeros! La visa es uno de los documentos imprescindibles en Estados Unidos para este 2026. Recientemente, su trámite cambió de una manera que podría perjudicar a miles de familias: ahora, la entrevista consular ya no se puede evitar por edad, incluso, menores tendrán que apersonarse a una entrevista para poder obtenerla. A continuación, los detalles.

Menores de 14 años y mayores de 79 deben acudir a una entrevista para solicitar la visa

A través de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos se confirmó la última actualización sobre la obtención de la visa 2026: se modificó la edad y ya no existe pase automático para no ir a la entrevista que corresponde para su solicitud. A partir de ahora, la exención automática para un niño menor de 14 años o un adulto mayor de 79 años llegó a su fin.

Se anunció que la entrevista ya configura una regla general. No obstante, sí existen excepciones puntuales, pero de igual manera, podría haber una cita en el caso. Vale recordar que el 25 de julio de 2025 se lanzó una guía que anunciaba cambios a implementarse desde el 2 de septiembre de ese mismo año; sin embargo, este documento fue posteriormente reemplazado.

El 18 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado difundió una actualización que establece que la nueva normativa entró en vigor el 1 de octubre de 2025, dejando claro la anulación de la guía anterior. Para los solicitantes, esto implica que el marco normativo más reciente se dio desde el 18 de septiembre.

Esta normativa ha dejado en claro que aquellos menores de 14 años deben asistir personalmente. No es suficiente con presentar la documentación del adulto responsable y añadir al niño al expediente. La autoridad considera al menor como solicitante, lo que implica que su caso se evalúa en ventanilla.

En el caso de los adultos mayores, la entrevista se ha convertido en un requisito estándar, pero algunos mayores de 79 años pueden estar exentos de esta obligación si cumplen con ciertos criterios, como renovar su visa B1/B2 dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y haber tenido una visa anterior de vigencia completa, entre otros requisitos establecidos.

¿Cuáles son las excepciones?

El Departamento de Estado ha compartido las excepciones, entre las que resaltan las siguientes: