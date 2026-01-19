¡A tener cuidado! Recientemente, se conoció que el Departamento de policía del condado de Sussex, de la ciudad de Laurel, EE. UU., mantenía y revelaba al FBI una lista de direcciones de inmigrantes haitianos locales, los cuales serían indocumentados en el país americano.

Como se recuerda, a partir de mayo del 2025, el FBI envió a un tercio de sus agentes policiales en la nación de Trump para enfocarse en la aplicación de las leyes de inmigración. ¿Cómo perjudica a los haitianos las últimas revelaciones?

EE. UU.: autoridades comparten con el FBI las direcciones y otros datos de haitianos ilegales

'SpotlightDelaware' y otros portales internacionales impactaron a la comunidad extranjera al compartir la última acción que realizó el Departamento de Policía de Laurel: se elaboró en el 2025 un listado de lugares donde se presume que residen inmigrantes haitianos, enviando posteriormente esta información a autoridades federales y al FBI.

Autoridades sorprendieron al compartir con el FBI las direcciones y otros datos de inmigrantes haitianos.

Se conoció que, en los primeros días de la administración Trump, los agentes de la policía local identificaron una docena de direcciones donde habían tenido contacto con inmigrantes haitianos, quienes fueron considerados como indocumentados.

Esos datos fueron compartidos con el FBI, a través de correos electrónicos del jefe de policía de Laurel, los cuales fueron obtenidos por Spotlight Delaware mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información. Cabe mencionar que la revelación de esta práctica ha generado una fuerte reacción entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes han manifestado su preocupación.

¿Qué ha dicho el alcalde de la ciudad de Laurel?

Ante esta alarmante situación, el alcalde de Laurel expresó su total indignación y rechazo frente a las acciones de su departamento de policía.

Por su parte, el jefe de policía de la localidad defendió su compromiso de colaborar con otras agencias cuando sea necesario. Se reveló que, de las 14 direcciones incluidas en la lista, más de la mitad correspondían a viviendas, mientras que también se registraron varias intersecciones. No obstante, no se han compartido más detalles al respecto.