¿Qué es la visa EINSTEIN y por qué todos la piden en 2026 tras problemas con las solicitudes H-1B?

La política migratoria de Donald Trump al mando de su segundo gobierno en los Estados Unidos está haciendo las cosas mucho más difíciles para millones de solicitantes que, por ejemplo, tiene la oportunidad de trabajar de forma legal en EE. UU. Sin embargo, en las últimas semanas, se ha multiplicado de forma exponencial las solicitudes de visas EB-1A, o conocida también como "visas Einstein".

Aumentan las visas Einstein para trabajar y luego residir en Estados Unidos

De acuerdo a un informe de CBS News, detalla el aumento de la misma dadas las trabas que hay en la actualidad con las visas de trabajo no inmigrante H-1B. En ese sentido, la visa Einstein es ofrecida a todos aquellos que demuestren habilidades extraordinarias en campos de la ciencia, artes, negocios, educación, deportes como el atletismo, con la cual estarán habilitados para tramitar la residencia permanente sin necesidad de un patrocinador estadounidense.

Este como otros tipos de visados se caracterizan por las largas esperas, sobretodo si quienes las piden provienen de la China o la India; sin embargo, la demanda de la misma, solo en lo que va del año, supera con creces los cupos anuales.

Este aumento de solicitudes de visa Einstein coincide también con un momento en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha reforzado la evaluación, así como poner en marcha un nuevo centro de verificación de antecedentes para solicitudes de inmigración.

La visa EB-1A

El portavoz de la agencia, Matthew Tragesse, dijo a CBS News: "El USCIS está fortaleciendo la integridad de todos los programas para trabajadores inmigrantes con un mayor proceso de evaluación y verificación de antecedentes, en apoyo a la promesa del presidente Trump de proteger los empleos y a los trabajadores estadounidenses".

En ese sentido, hasta junio de 2025, hubo 7,500 solicitudes presentadas, en comparación con las 2,500 de finales de 2021. Sin embargo, CBS News detalla de que las tasas de aprobación bajaron del 67 por ciento a cerca del 50 por ciento.

Sin embargo, funcionarios de USCIS detallan de que un número no menor de solicitantes de visa EB-1A presentaron credenciales comprada o fraudulentas: "Si tienes dinero, tienes una forma de comprar tus pruebas y falsificarlas", dijo un funcionarios de USCIS, al punto de añadir que si son descubiertos, podrían estar prohibidos de solicitarlas de nuevo.