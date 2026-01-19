BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: EE. UU. anuncia inicio de trámites de pasaporte en estas ÚNICAS FECHAS y con estos requisitos
La administración de Donald Trump anunció que, a partir del sábado 24 al 31 de enero, se podrá tramitar el pasaporte a estos extranjeros. ¿Cómo ser elegible?
¡Mucha atención, extranjeros! El pasaporte de Estados Unidos es un documento necesario para todos los que planean viajar al extranjero. Las autoridades migratorias requieren este documento para autorizar los desplazamientos internacionales y, en numerosas ocasiones, establecen que debe contar con una validez mínima de seis meses. Ahora, puedes gestionarlo de esta forma y en estos días.
Tal como señaló 'El Cronista' y otros medios internacionales se confirmó que, durante la semana del 24 al 31 de enero, quienes deseen gestionar su pasaporte americano por primera vez, tendrán la oportunidad de hacerlo en ferias especiales, además de los centros tradicionales de aceptación en la nación.
Vale mencionar que estas ferias, ubicadas en diversas localidades del país americano, brindar horarios flexibles y personal capacitado para facilitar el proceso y con ello, dar cierta tranquilidad a los extranjeros.
Los solicitantes deben asegurarse de contar con la documentación necesaria para iniciar el trámite. Las ferias se encuentran disponibles en lugares como Crawford County Circuit Clerk en Van Buren, Arkansas, así como en estados como California, Illinois, Florida, Ohio, Texas y Tennessee.
Esta iniciativa tiene como finalidad brindar mayor accesibilidad a quienes no pueden acudir a los horarios convencionales de los centros de aceptación de pasaportes.
¿Qué se necesita para tramitar el pasaporte estadounidense en estas fechas?
A continuación, te revelamos quiénes pueden acceder a esta gran oportunidad y qué debes tomar en cuenta para tramitar el pasaporte:
- Es necesario completar el formulario DS-11.
- Se debe presentar evidencia física de la ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento.
- Es necesario mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida.
- Las personas interesadas tendrán que proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación.
- Se debe adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud.
- También es necesario tener en cuenta que se deben pagar las tarifas correspondientes, que ascienden a US$195 si se tramitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte.
