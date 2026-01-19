¡Mucha atención! A través de un reciente video en las redes sociales, se reportó el instante en que un peatón fue atropellado por un vehículo de patrulla del Departamento de Policía de Montebello, en California, EE. UU., dejando como resultado a la víctima con lesiones graves. Este hecho sucedió el fin de semana y, hasta el momento, viene generando gran preocupación en la comunidad.

Hombre fue llevado a emergencias tras ser atropellado por auto patrulla de la policía

Según 'KTLA' y el Departamento de Policía de Montebello, se conoció que este incidente se dio en Montebello Boulevard y Victoria Avenue, donde las autoridades locales respondieron de inmediato al informe sobre un posible conductor ebrio alrededor de las 5:35 p.m. En el trayecto, una de las unidades policiales, que se dirigía hacia el este, en dirección a Howard Avenue, atropelló a un peatón.

Hombre fue llevado a emergencias tras ser atropellado por auto patrulla de la policía en California.

A través de un video expuesto, se vio al hombre cruzando la calle en un paso peatonal cuando, de un momento a otro, fue impactado por la patrulla, que aparentemente no activó sus luces ni sirenas en el momento del accidente. Testigos han asegurado que el peatón continuó en el cruce tras el cambio de semáforo, mientras otros autos también transitaban por la intersección.

Cabe mencionar que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a un hospital local en estado crítico, aunque su condición se reporta como estable. La investigación del caso ha sido asignada a la Patrulla de Carreteras de California.

¿Qué puede suceder tras este atropello?

Bajo este contexto, es bueno resaltar que todos los atropellos en cruces peatonales pueden traer consigo exhaustivas investigaciones por imprudencia grave y dar lugar a indemnizaciones para la víctima.

No obstante, en este caso en específico no se conoce cuáles serán las sanciones.