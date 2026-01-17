¡Situación de incertidumbre! Recientemente, una tienda Walmart ubicada en el oeste de Pensilvania, en Estados Unidos, reanudó todas sus operaciones horas después que las autoridades estatales confirmaran el reporte de una amenaza de bomba. Cabe precisar que este registro se dio en la mañana de este 17 de enero. AQUÍ los detalles.

Walmart: autoridades reportan la actual situación de la tienda tras amenaza de bomba

'wtae.com' y otros medios internacionales informaron sobre el suceso que preocupó a toda la comunidad en Pensilvania: la Policía Estatal de dicho estado resaltó la presencia de funcionarios en el Walmart de Uniontown tras revelarse una amenaza de bomba en el lugar.

Las autoridades resaltaron que en la madrugada del sábado 17 de enero se dirigieron al lugar para realizar una investigación activa del incidente. Compartieron este mensaje en el siguiente informe: "Los agentes están verificando que no haya ninguna amenaza para la tienda ni para los clientes antes de proceder a la reapertura". No obstante, no se compartió ningún dato sobre algún sospechoso.

Tras ello, la tienda estadounidense reanudó sus operaciones a las 14:30 horas. Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre la evacuación ni si se reportaron clientes o trabajadores afectados.

Amenazas de bombas en Walmart

Cabe mencionar que los casos de amenazas de bombas están yendo en aumento en estos últimos meses. Fresno Bee señaló que la reciente amenaza no es el único caso, ya que también se registró una alerta de este tipo en el transcurso de diciembre de 2025.

El 2 de diciembre, el Walmart ubicado en Selma, a 24 kilómetros al sur de Fresno, también recibió una amenaza, aunque esta fue considerada no creíble. La repetición de estos incidentes genera preocupación entre los residentes y las autoridades locales.