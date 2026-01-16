0

¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts

El responsable al volante del accidente se quedó en todo momento en el estacionamiento del Walmart de Ware mientras la policía realiza las investigaciones pertinentes.

Joel Dávila
Se desconoce el estado de salud de la mujer.
Se desconoce el estado de salud de la mujer. | Composición Joel Davila/Líbero
En horas de la tarde del viernes 16 de enero de 2026, se reportó gran actividad policial en el estacionamiento del Walmart de Ware, Massachusetts (Estados Unidos). Aunque los reportes iniciales no daban luz de lo sucedido, ahora sabemos que se trató de un caso de atropello contra una mujer cuyo estado de salud todavía es un misterio.

Este establecimiento se ha vuelto el lugar favoritos de delincuentes y adictos.

Mujer es atropellado en estacionamiento de Walmart de Ware, Massachusetts

Los servicios de emergencia asistieron de forma inmediata a la tienda minorista una vez el accidente fuera reportado, lo mismo que un contingente del Departamento de la Policía de Ware para dar comienzo a las investigaciones respectivas.

Shawn Crevier, jefe del Departamento de Policía de Ware, informó que el cuerpo policial que dirige recibió una llamada desde la sucursal de Walmart ubicada en Palmer Road cuando el reloj promediaba las 2:00 p.m.

Walmart

Walmart de Ware, Massachusetts, donde tuvo lugar el accidente automovilístico.

El conductor autor del choque, y cuya identidad, de momento, se desconoce, se mantuvo en todo momento en la zona del accidente, así como tampoco conocemos a ciencia cierta el estado de salud real de la víctima. Más allá de estos detalles, se sabe que las autoridades están en labores de investigación sobre este hecho.

Hasta nuevo aviso, la policía local ha marcado el estacionamiento con cinta amarilla en tanto las investigaciones de los agentes del orden tienen lugar en la zona.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

