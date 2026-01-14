Peligro en Walmart de Clarksville: temible sujeto roba en estacionamiento y se hace pasar por vendedor de Facebook

FOX 17 (WZTV Nashville) ha dado la alerta para todos los residentes en Clarksville, Tennessee, Estados Unidos, al dar a conocer que el departamento de policía local ha emprendido en una intensa búsqueda de un sospechoso que estaría involucrado en un robo de automóvil en el estacionamiento del Walmart de dicha ciudad.

Sujeto se hace pasar por comprador de Marketplace de Facebook para robar en Walmart

De acuerdo al medio mencionado, todo sucedió el pasado 16 de diciembre de 2025 en la tienda minorista ubicada en Fort Campbell Boulevard ¿Qué sucedió? Una mujer y su hija acordaron vender un celular por medio de Marketplace de Facebook, por lo que se encontraron con el comprador: el protagonista de esta nota.

Lo siguiente que sucedió, de acuerdo al parte del Departamento de Policía de Clarksville, es que el sujeto entregó un sobre con el dinero dentro, pero en cuyo interior solo habían US$4 dólares.

El sujeto aún no ha sido identificado por la policía de Clarksville. (Foto: WZTV Nashville)

La mujer, obviamente, cuestionó el monto que no era el pactado; en ello, en un acto imprevisto tanto como violento, el sujeto se inclinó hacia el auto solo para luego intentar quitarle el teléfono.

Este hecho provocó un forcejeo entre la mujer víctima y el delincuente, luego de lo cual el sujeto emprendió carrera para huir de la escena del crimen. Sin embargo, para su mala suerte, todo quedó registrado en las cámaras de vigilancia del estacionamiento de dicho negocio.

Por ello, la policía de Clarksville sigue realizando las investigaciones para dar con el paradero de este sujeto que, pese a conocer su rostro, su identidad o no ha sido reconocida o no se ha expuesto todavía.