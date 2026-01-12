- Hoy:
Inicia juicio contra brutal asesino que cometió homicidio en Walmart de Grand Street: todo comenzó como una simple pelea
El asesinato tuvo lugar en enero 2024. Un sujeto bajó de su auto y abrió fuego a quemarropa matando a una persona e hiriendo a otra, luego huyeron de la escena.
En enero de 2024 tuvo lugar un violento asesinato a tiro en el Walmart de Grand Street, en Amarillo, Texas (Estados Unidos) y dos años después del horrendo crimen se inició la selección del jurado que verá el juicio que arrancó este lunes 12 de enero de 2026.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
Terror en Walmart con asesino que mató a balazos a hombre de 23 años en Amarillo, Texas
El acusado lleva por nombre Isaac Arthur Botello (22), quien está acusado por la muerte de Everardo Guadalupe Leal, de 23 años al momento de su deceso que, de acuerdo a los documentos judiciales a los que acceder ABC 7 News, la víctima y su hermano Jesús Pina, fueron atacados por cuatro personas en las afueras del Walmart de Grand Street.
La policía llegó a la cuadra 800 de N. Higland donde Leal murió por un impacto de bala una hora después que la balacera tuvo lugar y cuyo video de vigilancia fue clave, ya que en el mismo se ve a Botello descender de un Ford Fusion y abrir fuego con un revólver. El sujeto soltó cinco rondas, también hiriendo a Pina.
Su cómplice, Jorge Fabian Cabello era quien conducía vehículo, pero no hirió a nadie durante el abominable crimen, pero se dieron a la fuga.
Botello fue rastreado en una vivienda en la cuadra 4000 de Pinon, pero el notar la presencia de la policía echó a la fuga y tras una breve persecución, el sujeto y Skyler Coleman (22) cayeron en manos de las autoridades al ser atrapados corriendo hacia un campo cercano a la cuadra 4000 de Lakeside.
En su captura, ambos delincuentes tenía armas robadas en sus ropas como en el vehículo que conducían
