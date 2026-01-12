¡TERRIBLES NOTICIAS para inmigrantes! DHS aumentará presencia de ICE en Minnesota pese a protestas y muerte de Renee Good

En medio de intensas protestas y el uso excesivo de la fuerza para realizar las redadas anti inmigración, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que este lunes 12 de enero de 2026 llegaran a Minnesota cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para continuar con los mega operativos.

Minnesota recibirá cientos de agentes de ICE pese a fuertes protestas

A FOX News, Noem fue categórica en su afirmación: "Enviaremos más oficiales. Hoy (domingo) y mañana (lunes) llegarán. Habrá ciento más para que nuestros agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza que trabajan en Minneapolis puedan hacerlo de forma segura".

Asimismo, la secretaria del DHS aseguró que, dados los acontecimientos de la semana pasada, ahora no solo se centrarán en capturar inmigrantes ilegales, también a manifestantes que obstruyan su trabajo: "Seguiremos haciéndolo si realizan actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito y los haremos responsables de las consecuencias".

Hay que tener en cuenta de que, en la actualidad, se han desplegado un total de 2,000 agentes federales, más de tres veces el número de oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis los cuales han sido desplegados en el estado de Minnesota y esta reacción responde a muchos factores: la aversión de Trump a los líderes locales, los comentarios despectivos contra la población somalí, así como una esquema de fraude migratorio con muchos años de antigüedad.

Muere Renee Nicole Good a manos de agente de ICE durante redada en Minneapolis

Como se recuerda, el pasado miércoles 7 de enero, Minneapolis fue el escenario trágico donde perdió la vida Renee Nicole Good, una madre de 3 hijos, quien fuera baleada por un agente de ICE, Jonathan Ross, cuando intentó escapara en su vehículo, hecho que levantó los ánimos ya caldeados de los habitantes de la ciudad de Minnesota.

Tras conocer el deceso, las autoridades lamentaron la muerte de Good, pero Kristi Noem la calificó como "terrorista", adjetivo que ratificó en sus declaraciones del domingo en CNN: "(El video) mostró que esta gente fue atropellada por su vehículo. Ella lo utilizó como arma".