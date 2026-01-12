- Hoy:
¡TERROR en Minnesota para inmigrantes! ICE arresta a dos personas en estación de gasolina: uno grababa la detención
La redada fue presenciada por un gran número de testigos que reprochaban accionar de los agentes de ICE, cuyos ánimos están más caldeados tras la muerte de Renee Good.
Diversos metrajes compartidos en redes sociales de varios testigos captaron los escalofriantes momentos en que un escuadrón de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes hicieron uso de la fuerza, tan solo para capturar a dos personas en una estación de gasolina en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos.
Violento arresto de dos personas en gasolinera de Saint Paul a manos de agentes de ICE
Todo sucedió el domingo 11 de enero de 2026 en horas de la tarde en una gasolinera Speedway, la cual se encuentra en la intersección de las avenidas Snelling y Portland, y lo que vemos es a un hombre detenido en el suelo detenido por agentes federales que lo rodeaban.
De momento, no conocemos las circunstancias en las cuales se llevó a cabo el arresto, tampoco hay información actualizada sobre la identidad del hombre, así como es un completos misterio si es que el detenido fue puesto bajo custodia federal. Del mismo modo, no hay data de por qué una de las ventanas del vehículos del sujeto estaba rota.
Pero, este no fue el único detenido, ya que en medio de dicho operativo, un testigo, como muchos otros, estaba empleando su teléfono celular para grabar los acontecimientos, pero un agente de ICE le ordena que retroceda en repetidas ocasiones, a lo que esta persona obedeció, pero ello provoco que el federal lo empujara, a lo que escuchamos al hombre decirle: "No me toquen".
Esto parece que no hizo sino molestar al oficial de ICE, ya que terminó siendo derribado en el suelo por federales. La novia de la víctima dijo a FOX 9 que lo arrestaron, pero fue puesto en libertad en horas de la noche del domingo 11 de enero.
FOX 9 recogió el testimonio Angel Castillo Saldana, nativo de Saint Paul, quien llegó a la gasolinera cuando la redada estaba teniendo lugar: "Llegué aquí con mucha gente confundida, llegué sin saber qué había pasado. Vi unos videos de cómo lo agarraban de las cuatro piernas, a un ciudadano estadounidense nacido aquí en Saint Paul por ejercer sus derechos (...) lo agarraron como si fuera un maldito animal y se lo llevaron".
