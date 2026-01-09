- Hoy:
ALERTA inmigrantes: agentes migratorios ABREN FUEGO en Portland y dejan dos heridos
Dos personas fueron heridas por disparos en Portland en un incidente con presunta participación de agentes migratorios. Las autoridades investigan.
Un nuevo episodio de violencia armada encendió las alarmas en Portland luego de que una intervención policial derivara en dos civiles heridos por impactos de bala, en un hecho que estaría vinculado a agentes federales de migración.
PUEDES VER: ALERTA salud pública: ADVIERTEN posible exposición al sarampión en este restaurante de Estados Unidos
La policía local confirmó que acudió a la escena tras recibir reportes de personas lesionadas por proyectiles. Al llegar, los oficiales encontraron indicios que apuntaban a la posible participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según informó el propio departamento a través de redes sociales.
Dos personas resultaron heridas tras un tiroteo con presunta participación de agentes migratorios en Portland.
Ambas víctimas un hombre y una mujer cuya identidad no fue revelada fueron trasladadas de urgencia a un hospital de la zona. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información oficial sobre su estado de salud.
Mensajes oficiales confusos y silencio sobre el operativo
El Buró Federal de Investigaciones publicó inicialmente un comunicado en el que reconocía la presencia de agentes de ICE en el incidente. Sin embargo, el mensaje fue eliminado poco después, lo que incrementó la incertidumbre y las críticas públicas.
Las autoridades locales no han precisado qué originó los disparos ni si existía una orden judicial o un operativo migratorio activo en la zona al momento del hecho.
Llamado a la calma en medio de un clima social tenso
El jefe de la policía de Portland pidió a la población mantener la calma mientras continúan las investigaciones. No obstante, el suceso ocurre en un contexto de creciente tensión nacional por el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
Este episodio se registró apenas un día después de otro tiroteo mortal en Minneapolis, lo que provocó protestas y reavivó el debate sobre las políticas migratorias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten que estos hechos están profundizando el temor entre comunidades inmigrantes, especialmente en ciudades donde los operativos federales se han intensificado en los últimos meses.
