ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Texas: maestra es acusada de agredir a un niño de 14 años en un auto estacionado

Una docente de secundaria en Texas fue detenida tras ser acusada de agredir sexualmente a un menor de 14 años en el estacionamiento de un Walmart. El incidente ocurrió mientras otros dos estudiantes permanecían en el vehículo, un hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa mientras las autoridades mantienen la investigación abierta.

Acusan a maestra de abusar sexualmente de un menor de 14 años en el estacionamiento de Walmart

Según documentos judiciales obtenidos por The New York Post, Jaden Renee Charles, de 26 años, llevó a tres estudiantes, entre ellos una niña de 15 años y un niño de 16, a un estacionamiento de Walmart en Alice, Texas.

En el lugar, presuntamente ató una manta alrededor de los reposacabezas delanteros de su camioneta y agredió sexualmente al menor de 14 años, mientras los otros dos adolescentes permanecían en los asientos traseros.

Charles, quien trabajaba como profesora de ciencias en la Escuela Secundaria Agua Dulce, afirmó que estaba embarazada de un adolescente de 14 años al momento del incidente, ocurrido poco después de las 2:00 a. m. del 29 de febrero de 2024. Además, dos estudiantes señalaron que la docente habría mantenido relaciones sexuales con otros menores dentro del distrito escolar, según documentos judiciales citados por The New York Post.

La maestra texana Jaden Renee Charles fue acusada de mantener relaciones sexuales con un menor de 14 años en su automóvil.

Proceso judicial y cargos en dos condados

Charles fue arrestada en marzo de 2024 y se presentó ante la corte de Corpus Christi, Texas, donde enfrenta dos cargos de agresión sexual a un menor que abarcan los condados de Jim Wells y Nueces.

Durante la audiencia, su abogado, Robert J. González, explicó que solo había recibido evidencia relacionada con el caso del condado de Nueces, mientras que los casos del condado de Jim Wells podrían estar vinculados. Hasta el momento, Charles no ha sido formalmente acusada en Jim Wells, y su próxima audiencia fue programada para la primera semana de abril ante el juez Jack Pulcher.