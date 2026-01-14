De un robo en Walmart a una redada antidrogas: el IMPACTANTE GIRO de un caso en Memphis

0
Boca Juniors vs. Millonarios ONLINE por Disney Plus
Un robo en Walmart llevó a la policía a un Motel 6 en Memphis, donde se recuperaron los bienes robados y se encontraron drogas, armas y dinero.

María Zapata
Un robo en Walmart llevó a una redada de drogas en un hotel de Memphis.
Un robo en Walmart llevó a una redada de drogas en un hotel de Memphis.
Un aparente hurto en un Walmart de Memphis dio un giro inesperado cuando la investigación policial llevó al hallazgo de drogas y armas en un hotel local, lo que resultó en dos arrestos.

Walmart

Andrew Bledsoe (41) y Carolyn Griffin (33) enfrentan cargos por robo grave y violar la Ley de Prevención del Delito Minorista Organizado.

El arresto tuvo lugar en medio de la mega operación anti inmigración en Minnesota.

Robo en Walmart desata investigación policial en Collierville y Memphis

La policía de Collierville reportó que, el pasado domingo, dos individuos fueron identificados tras salir de un Walmart ubicado en Poplar Avenue con mercancía no pagada por un valor aproximado de $1,600. Según las autoridades, "el equipo de seguridad de la tienda proporcionó a los investigadores una descripción detallada de los sospechosos y de su vehículo", lo que permitió su rápida identificación, citó la fuente GMT-5.

Andrew Bledsoe, de 41 años, y Carolyn Griffin, de 33, enfrentan cargos por robo agravado y por violaciones a la Ley de Prevención del Delito Minorista Organizado. Además, se les imputan cargos relacionados con los artículos recuperados en Memphis.

Redada en Motel 6 revela drogas, armas y efectivo

Tras el robo, la colaboración entre la policía de Collierville y la de Memphis culminó en una operación en un Motel 6 ubicado en Sycamore View Road. Durante la ejecución de la orden de allanamiento, se incautaron los productos robados del Walmart, narcóticos ilegales, una pistola, parafernalia de drogas y aproximadamente $1,000 en efectivo.

"La investigación inicial por hurto nos llevó directamente a un hallazgo mucho mayor que involucra drogas y armas de fuego", indicó un portavoz policial a GMT-5.

Actualmente, ambos sospechosos permanecen detenidos en la cárcel de Collierville, con fianzas fijadas en $20,000 para Bledsoe y $25,000 para Griffin.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

