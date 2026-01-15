Recientemente, la policía confirmó el arresto de cuatro adolescentes en Ohio, EE. UU., esto luego de recibir informes sobre un robo en Walmart. Los jóvenes, involucrados en este hecho, habrían intentado escapar de los empleados encargados de la prevención de pérdidas.

Según los informes, en el incidente que se registró el miércoles 14 de enero, uno de los adolescentes logró evadir a las autoridades, lo que provocó una intensa persecución en los centros comerciales aledaños mientras los agentes se esforzaban por capturarlo. AQUÍ todo lo que se sabe sobre el caso.

Walmart de Ohio: autoridades arrestan a 4 adolescentes tras agresivo robo y persecución

Mediante información de 'wkbn.com' y otros portales, se conoció que las unidades policiales de Boardman, EE. UU., respondieron de inmediato a un llamado en Walmart, ubicado en 1300 Doral Drive, aproximadamente a las 7:40 p.m. del 14 de enero, esto luego de los reportes de un robo perpetrado por un grupo de adolescentes.

Cabe mencionar que los empleados de prevención de pérdidas alertaron a las autoridades sobre la presencia de jóvenes, de entre 12 y 14 años, que estaban ocultando mercancía, según las imágenes del sistema de vigilancia. Tal como señalaron las propias autoridades, al intentar detener a los menores, estos no cooperaron y se dieron a la fuga.

Asimismo, los agentes confirmaron que lograron interceptar a uno de los adolescentes en las cercanías, quien desobedeció la orden de detenerse y continuó corriendo hasta ser detenido. En el registro, se le encontró un vaporizador. El menor, de 13 años, enfrenta cargos por robo, obstrucción de funciones oficiales y posesión de un producto de tabaco siendo menor de edad, pero no fue esposado por su edad.

¿Qué pasó con los otros adolescentes y qué cargos enfrentarán?

Bajo este contexto, es bueno saber que, en el caso de los otros tres adolescentes implicados en el robo, ellos también fueron localizados en la zona y arrestados sin resistencia. A todos se les emitió una advertencia por intrusión ilegal y se les prohibió regresar al establecimiento durante un período de dos años.

No obstante, no se reveló ningún otro detalle o cargos con respecto a lo sucedido.