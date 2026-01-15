¡Importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió un memorando que confirma la suspensión de la evaluación de múltiples solicitudes de beneficios migratorios. Esta decisión ha ocasionado gran impacto en las peticiones de visa de no inmigrante, incluyendo las H-1B, así como a las solicitudes de asilo y de residencia permanente.

Cabe precisar que esta pausa se extiende para todas personas que son nativos o ciudadanos de naciones que actualmente enfrentan restricciones de viaje para el país americano. Conoce AQUÍ qué debes tomar en cuenta como empleador y extranjero.

Esto deben saber los extranjeros que planean presentar solicitudes de inmigración en EE. UU.

'jdsupra.com' y otros portales internacionales compartieron esta información que es necesaria para empleadores y extranjeros que planean presentar solicitudes de inmigración en este 2026, ya que se anticipan largas demoras en la adjudicación, un mayor escrutinio y un incremento en las solicitudes de pruebas que demuestren que un solicitante es "digno" o que contribuye a un interés nacional.

Conoce qué deben saber los extranjeros que planean presentar solicitudes de inmigración en EE. UU.

Según lo expuesto, esta situación podría generar interrupciones en la fuerza laboral. Y es que, esta pausa perjudica a las solicitudes tramitadas mediante procesamiento premium. Si bien, el memorando de la agencia USCIS no especifica su duración, establece excepciones para aquellos cuya entrada beneficie significativamente a la nación de Trump.

Esto incluye a científicos o investigadores médicos involucrados en proyectos críticos de salud pública, ingenieros con habilidades especializadas para iniciativas clave de infraestructura, o individuos con experiencia única que respalde la seguridad nacional o los intereses económicos de EE. UU.

Hasta el momento, USCIS no ha compartido más información sobre cómo se puede solicitar dicha excepción.

¿Por qué se dio esta medida que afectaría a miles de extranjeros?

Es bueno precisar que, a raíz del tiroteo ocurrido en noviembre de 2025, que afectó a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., USCIS decidió emitir un memorando que ordena a sus agentes suspender indefinidamente la decisión final sobre las solicitudes de beneficios migratorios para personas de los países incluidos en la reciente prohibición de viajes.

En ese sentido, se instruyó a los agentes a revisar nuevamente las solicitudes de beneficios previamente aprobadas para individuos de la misma lista de países que ingresaron a Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021.

Aunque la prohibición de viajes contempla excepciones para quienes poseen doble nacionalidad, cualquier persona nacida o ciudadana de un país sujeto a la prohibición tendrá complicaciones en sus solicitudes, incluso aquellos que cuenten con pasaportes canadienses, de la Unión Europea o de otras naciones.

¿Qué deben tomar en cuenta los empleadores?

En un giro inusual en los procedimientos de inmigración, muchos empleadores ya empezaron a recibir solicitudes de evidencia que buscan demostrar que un beneficiario es "merecedor" de una extensión, cambio o adjudicación de estatus. Este enfoque, que se aleja de las prácticas históricas, parece estar vinculado a la reciente prohibición de viajes, aunque se presenta como un proceso distinto.

USCIS está aplicando de manera más drástica el concepto de "ejercicio favorable de discreción", que afecta directamente a las extensiones de estatus, cambios de estatus y ajustes de estatus.