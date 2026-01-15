- Hoy:
Empleados deben estar ALERTA en Walmart de East Bert Kouns Industrial Loop: ESTE HOMBRE está acusado de agresión agravada
Un intento de robo en un Walmart de Shreveport terminó de forma alarmante cuando un hombre, armado con un cuchillo, se lanzó contra los empleados de la tienda.
Un suceso reciente en el Walmart EE. UU. ubicado en East Bert Kouns Industrial Loop, en Shreveport, ha generado preocupación entre empleados y compradores. La policía informó que un hombre amenazó al personal con un arma blanca durante un intento de robo, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en la tienda.
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Texas: maestra es acusada de agredir a un niño de 14 años en un auto estacionado
Este hombre enfrenta cargos por agredir a empleados de Walmart EE. UU.
Las autoridades de Shreveport arrestaron a Gary Lynn Moore el martes 13 de enero, luego de que presuntamente intentara robar en Walmart EE. UU. Según reporta KSLA News 12, "cuando el personal de seguridad intentó escoltarlo hacia la salida, Moore sacó un cuchillo y se acercó de manera agresiva a los empleados". Tras los hechos, Moore fue acusado de agresión agravada con un arma peligrosa y de allanamiento ilegal.
Gary Lynn Moore enfrenta cargos por agresión agravada y entrada ilegal a una propiedad.
¿Cómo fue la detención de Gary Lynn Moore y qué cargos enfrenta?
La policía indicó que la intervención fue inmediata tras la alerta del personal de la tienda. Las acciones del sospechoso representaron un riesgo grave para empleados y clientes, por lo que su arresto se llevó a cabo de manera rápida. Los cargos que enfrenta reflejan la gravedad de emplear un arma en confrontaciones dentro de espacios públicos.
Recomendaciones y medidas de seguridad para la comunidad
Tras el incidente, la gerencia de Walmart USA reiteró la importancia de capacitar al personal para actuar frente a situaciones peligrosas. Se recomienda a los compradores mantenerse atentos, reportar cualquier comportamiento sospechoso y seguir las indicaciones de seguridad dentro de la tienda. La Policía de Shreveport continúa investigando el caso para garantizar la protección de la comunidad.
