¡Mucha atención! Recientemente, tres personas se encuentran bajo arresto e investigación por el delito de hurto y otros cargos, esto luego de una denuncia presentada por las autoridades. Este hecho se registró el viernes 9 de enero en el Walmart de Wilton, Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre esta investigación y qué sanciones recibirán?

Walmart: arrestan a tres jóvenes tras ser acusados ​​por hurto y otros cargos

'Cbs6albany' y otros portales web no pudieron evitar comentar sobre el reciente caso que se dio en un Walmart de Wilton, donde la Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga actuó de manera inmediata frente a una denuncia recibida poco antes de las 11 de la noche del viernes, lo que permitió el arresto de tres individuos.

Autoridades arrestan a tres jóvenes tras ser acusados por hurto y otros cargos.

Monajah L. Golston, de 19 años, y Shangali N. Thompson, de 22, ambos de Albany, junto a Lyric N. Jones, también de 22 años y originaria de Albany, enfrentan serias acusaciones tras ser privados de su libertad y ser vinculados a este reciente hecho.

Golston y Thompson están imputados por hurto mayor en cuarto grado, un delito grave de clase E, así como por conspiración en sexto grado, un delito menor de clase B. Asimismo, se confirmó que ambos son señalados por haber sustraído mercancía valorada en más de $1,000 y por haber conspirado con otros para cometer el delito.

Por su parte, Jones enfrenta cargos de hurto menor, un delito menor de clase A, además de conspiración en sexto grado. Hasta el momento, se encuentran a la espera de sus citaciones con el Tribunal de dicha ciudad.

Hombre perdió la vida en estacionamiento de Walmart por ola de frío

En otra noticia, compartida por 'FremontNewsMessenger' y otros portales web, se informó sobre un suceso que preocupó a muchos. Y es que, el 3 de enero, según los reportes de los propios oficiales del Departamento de Policía de Fremont, se recibió una llamada relacionada con un hombre que se encontraba en un Buick Le Sabre blanco, estacionado en el Walmart ubicado en 2052 N. Ruta Estatal 53, en Fremont.

Allí, las autoridades encontraron sin vida a Michael Makynen, de 44 años, de Dandridge, Tennessee. Mediante las declaraciones del jefe de policía de Fremont, Derek Wensinger, él habría perdido la vida por las condiciones climáticas extremas en dicho lugar.