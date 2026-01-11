CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras

La gran mayoría de ciudadanos en Minnesota reprueban el accionar del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quienes despliegan un mega operativo anti inmigración en este estado. La indignación se ha manifestado en redes sociales con un reciente video donde seis oficiales arrestan a un hombre dentro de un Walmart local.

ICE arresta a sujeto en Walmart de Maple Grove, Minneapolis

Los hechos tuvieron lugar el sábado 10 de enero de 2026 en la tienda de Maple Grove, Minneapolis, en horas de la noche. El clip, que rápidamente ha dado la vuelta en redes sociales de los Estados Unidos y varias partes del mundo de habla hispana es un reflejo del accionar, muchas veces desmedido, de las agencias federales de inmigración.

El metraje nos muestra a unos 6 agentes de ICE en pleno arresto de un sujeto que se encontraba al interior de la tienda minorista. Para muchos, no había necesidad de emplear a tantos efectivos para reducir a una sola persona que, ni siquiera, estaba armada.

Mujer confronta a agente de ICE por arresto de sujeto dentro de Walmart de Maple Grove

La persona que graba, una mujer no identificada, confronta verbalmente a uno de los oficiales de la agencia: "¿Están orgullosos de lo que hacen? ¿Están orgullosos? ¿Están orgullosos?" pregunta la persona en repetidas ocasiones, pero no recibe respuesta.

A lo que ella insiste en sus argumentos: "Cuando ustedes se llevan a cualquier persona que pueden, nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos y podemos votar. Nosotros estamos en capacidad de votar y habrán consecuencias al final del día", al oír esto, el agente replicó: "Oh ¿En serio?"

La mujer prosiguió con las increpaciones: "Lo que sea que les hayan dicho para que puedan dormir por la noche, si no pagas en esta Tierra, los pagarás después, porque la gente irá al infierno para verte pagar", otro agente ICE respondió con un simple "vamonos", tras lo cual abandonaron la tienda y colocaron al sujeto en la parte trasera de una camioneta SUV color rojo.