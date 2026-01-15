ALERTA confirmada por la CPSC en Amazon y Walmart: RETIRAN accesorio esencial para bebés por riesgo de atrapamiento y caídas

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso de retiro de ciertos modelos de tumbonas para bebés vendidos en Amazon y Walmart. La agencia advierte que estos productos podrían causar caídas o atrapamientos, lo que representa un riesgo grave para la seguridad infantil. Hasta el momento, no se han reportado incidentes, pero la CPSC enfatiza la importancia de actuar con precaución.

¿Qué tumbonas para bebés vendidas en Amazon y Walmart están siendo retiradas del mercado?

El retiro afecta aproximadamente 9,300 unidades de las tumbonas Joyful Journeys, que incluyen una colchoneta de espuma, protectores acolchados con funda de tela, y una bolsa con cremallera y correa superior para transportarlas.

Según la CPSC, estos productos se vendieron en Amazon.com y Walmart.com entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con precios que oscilaban entre 40 y 60 dólares. Las tumbonas retiradas estaban disponibles en los siguientes diseños:

Aguacate verde

Dinosaurio azul

Corderos azules

Animales del zoológico azules

Minky verde

Elefantes neutros

Animales del zoológico rosas

Minky blanco

Riesgos de seguridad reportados por la CPSC

En el comunicado oficial de la CPSC se indica que los laterales de las tumbonas son demasiado bajos, lo que dificulta mantener al bebé seguro dentro del accesorio. Además, las aberturas en la parte inferior de la tumbona superan las dimensiones permitidas, lo que incrementa el riesgo de atrapamiento.

La agencia también advierte que la falta de soporte adecuado puede provocar caídas si las tumbonas se utilizan sobre superficies elevadas, creando un entorno de sueño inseguro que podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

La CPSC enfatiza que estos productos incumplen la normativa de seguridad obligatoria para artículos de sueño infantil, por lo que se ordenó su retiro inmediato.

¿Cuáles son los pasos a seguir para los consumidores?

Los padres y cuidadores que tengan estas tumbonas deben dejar de usarlas de inmediato. Para obtener un reembolso, deben ponerse en contacto directamente con Joyful Journeys. Además, la CPSC recomienda: