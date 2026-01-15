- Hoy:
ALERTA confirmada por la CPSC en Amazon y Walmart: RETIRAN accesorio esencial para bebés por riesgo de atrapamiento y caídas
La CPSC pidió retirar 9,300 productos que no cumplen con las normas de seguridad infantil y aconseja a los padres que dejen de usarlos y soliciten un reembolso.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso de retiro de ciertos modelos de tumbonas para bebés vendidos en Amazon y Walmart. La agencia advierte que estos productos podrían causar caídas o atrapamientos, lo que representa un riesgo grave para la seguridad infantil. Hasta el momento, no se han reportado incidentes, pero la CPSC enfatiza la importancia de actuar con precaución.
Retiran tumbonas para bebés de Amazon y Walmart por riesgo de caídas y atrapamiento.
EMPLEADOS deben estar ALERTA en Walmart de East Bert Kouns Industrial Loop: ESTE HOMBRE está acusado de agresión agravada
¿Qué tumbonas para bebés vendidas en Amazon y Walmart están siendo retiradas del mercado?
El retiro afecta aproximadamente 9,300 unidades de las tumbonas Joyful Journeys, que incluyen una colchoneta de espuma, protectores acolchados con funda de tela, y una bolsa con cremallera y correa superior para transportarlas.
Según la CPSC, estos productos se vendieron en Amazon.com y Walmart.com entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con precios que oscilaban entre 40 y 60 dólares. Las tumbonas retiradas estaban disponibles en los siguientes diseños:
- Aguacate verde
- Dinosaurio azul
- Corderos azules
- Animales del zoológico azules
- Minky verde
- Elefantes neutros
- Animales del zoológico rosas
- Minky blanco
Riesgos de seguridad reportados por la CPSC
En el comunicado oficial de la CPSC se indica que los laterales de las tumbonas son demasiado bajos, lo que dificulta mantener al bebé seguro dentro del accesorio. Además, las aberturas en la parte inferior de la tumbona superan las dimensiones permitidas, lo que incrementa el riesgo de atrapamiento.
La agencia también advierte que la falta de soporte adecuado puede provocar caídas si las tumbonas se utilizan sobre superficies elevadas, creando un entorno de sueño inseguro que podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
La CPSC enfatiza que estos productos incumplen la normativa de seguridad obligatoria para artículos de sueño infantil, por lo que se ordenó su retiro inmediato.
¿Cuáles son los pasos a seguir para los consumidores?
Los padres y cuidadores que tengan estas tumbonas deben dejar de usarlas de inmediato. Para obtener un reembolso, deben ponerse en contacto directamente con Joyful Journeys. Además, la CPSC recomienda:
- Retirar la espuma y las almohadillas de la funda de la tumbona.
- Cortar la funda, la espuma y la almohadilla por la mitad para evitar su reutilización accidental.
- Enviar fotografías de las piezas dañadas a joyfuljourneysrecalls@myjoyfuljourneys.com para recibir un reembolso completo.
