¡Mucha atención! Recientemente, un residente impactó a la comunidad al denunciar que fue agredido por delincuentes en medio de un intento de robo de su vehículo, ocurrido en un abarrotado estacionamiento de una tienda Walmart, en Estados Unidos. La víctima contó que el ataque se llevó a cabo mientras se encontraba en el lugar, lo que generó alerta inmediata entre los clientes. ¿Qué pasó?

Walmart: víctima reporta violento ataque e intento de robo de su auto en estacionamiento

El miércoles 15 de enero, el estacionamiento de Walmart en Wheeling, Illinois, se convirtió en el lamentable escenario de un intento de robo, esto luego que tres individuos descendieran de una camioneta negra con la intención de robarle el auto a un comprador. No obstante, la víctima, Matt Taylor, decidió no dejarse intimidar.

"Estaba saliendo del auto, escuché 'dame las llaves', me giré y recibí un golpe en la cara", comentó Taylor, quien no dudó en compartir su angustiante experiencia mientras se encontraba en el estacionamiento de la empresa estadounidense.

Según los informes, el hombre, que había llegado recientemente al centro comercial, se encontraba fumando un cigarrillo cuando, de pronto, los tres sospechosos se acercaron sorpresivamente. Dos de ellos abandonaron la camioneta para empezar a confrontarlo. "Para ser honesto, estoy un poco molesto por no haber estado más consciente de mi entorno", expresó.

Cabe mencionar que el ataque sucedió a plena luz del día, rodeado de otros clientes. Taylor mencionó que uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con un objeto que parecía metálico. "No sé qué era, parecía metal", reveló, señalando un lado de su ojo.

Tras la agresión, Taylor logró defenderse, propinando un fuerte puñetazo a uno de los atacantes, lo que le causó una herida en los nudillos. "Me corté los nudillos y golpeé con la peor parte de la mano", señaló. No obstante, no se sabe más sobre el incidente, pero se confirmó la correcta investigación sobre el caso.

Novia de Taylor se pronuncia ante intento de robo en estacionamiento de Walmart

Por su parte, su novia Christine Blanchard no dudó en dejarle al agresor de su pareja un mensaje fuerte tras la reacción de él: "Espero que te duela la mandíbula. Espero que te duela mucho".

Al respecto, la prometida de Taylor expresó su descontento al enterarse de que él había repelido un intento de robo de su vehículo. Sin embargo, confía que todo ello puede servir para dar un alto a la delincuencia. "Podrían haber muerto. ¿Y si Matt hubiera tenido un arma? ¿Vas a arriesgar tu vida por un Buick Enclave del 2017? Esto no es un Corvette", señaló.

Taylor, por su parte, reconoció que no fue la decisión más sensata actuar de esa manera, pero enfatizó que su SUV es fundamental tanto para su trabajo como para su familia. "Podría haber sido mucho peor. No puedo creer que esto esté sucediendo a plena luz del día, mientras la gente atropella a otros e intenta robarles sus autos", sentenció Blanchard.