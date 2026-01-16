¡El McDonald's "MÁS PELIGROSO DEL MUNDO"! Dónde queda y por qué no permite a nadie ingresar al restaurante

Para millones de personas alrededor del mundo, la experiencia de comer una hamburguesa de McDonald´s es disfrutarla en sus restaurantes, pero ¿Te imaginas un local de la "Gran M" donde no dejen entrar a nadie? Ese lugar existe y se encuentra en Seattle, Estados Unidos.

El McDonald´s "más peligroso" del mundo está en Seattle

Este local ha permanecido cerrado desdela pandemia del COVID-19 en 2020, se encuentra en el centro de Seattle siendo bautizado con el sobrenombre de "McStabby´s" porque los comensales no pueden atravesar la puerta, tampoco sentarse en el restaurante para comer; de hecho, el plexiglás separa al cajero de los clientes que pagan.

No menos importante es que su ubicación se ha convertido en una zona plagada de delincuencia, en especial en los últimos años. De hecho, en 2020 hubo un tiroteo masivo cerca al restaurante que dejó el saldo de una mujer de 50 años muerte, así como siete que resultaron heridas y en 2023, William Tolliver fue sentenciado a 4 años de prisión al ser hallada culpable.

En febrero de 2024, Christopher Burns reveló que su compañero Matthew fue apuñalado en la cabeza fuera del restaurante mientras esperaba su pedido, tal y como informó KOMO-TV (afiliada de ABC) ya que, supuestamente, la víctima habría pateado al perro del atacante.

Por su parte, The Mail rescató comentarios de vecinos quienes habían presenciado actividad delictiva alrededor del restaurante de comida rápida.

Otras tiendas McDonald´s reaccionando a la inseguridad alrededor de sus restaurantes

Y es que pese a lo dramático de este caso particular, no son pocos los McDonald's que experimentado eventos de violencia y crimen alrededor de sus locales.

En 2025, The US Sun reportó dos de estos restaurantes en Brooklyn y Flatbush, Nueva York, se vieron forzados a prohibir el ingreso de comensales de cierta edad: los menores de 20 años, quienes solo entrarían acompañados por uno de sus padres y portando identificaciones.

Asimismo, en mayo de 2025, un restaurante McDonald´s en Alexandria, Virginia, dieron de qué hablar por imponer limitaciones a quién podía comer adentro del local, llegando a prohibir el acceso a sus comedores a algunos adultos.

FOX News, por su parte, reportó que los jefes de una tienda en Minneapolis, Minnesota, advirtieron el cierre de la tienda entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. El aviso rezaba lo siguiente: "Atención, huéspedes, a partir del viernes 5 de diciembre, las puertas de nuestro comedor estarán cerradas y atendidas durante nuestro horario comercial normal de 5:00 a.m.a 10:00 p.m. para garantizar un entorno seguro (...) Negaremos el acceso a cualquier persona que consideremos un riesgo para mantener un entorno seguro para nuestros huéspedes".