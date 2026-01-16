¡MUCHO CUIDADO en Walmart de Humble! Detectan RATAS en tienda de Texas: el primer reporte es de diciembre de 2025

En diciembre de 2025, las redes sociales hicieron viral un video que mostraba un roedor dentro de un Walmart en Humble, Texas. Sin embargo, un mes después de esto, nuevamente, las cámaras de los usuarios captan a una rata paseándose por la misma tienda minorista, y muchos no descartan una potencial amenaza de plaga.

Encuentran ratas, una vez más., en Walmart de Humble, Texas

En horas de la mañana del viernes 16 de enero, las plataformas digitales publicaron un metraje donde ratas se mueven como Pedro por su casa en la sección de productos agrícolas. El clip, posteado inicialmente por Grizzy's Hood News en Facebook ha dado mucho de qué hablar.

La cinta expone al roedor moviéndose sin sentir amenaza alguna entre pepinos del supermercado que apareció en un reportaje de KPRC 2 en diciembre de 2025 presentando, curiosamente, el mismo problema de presencia de estos animales que transmiten serias enfermedades a los humanos.

En dicho momento, un portavoz de Walmart salió al frente en KPRC 2 News asegurando que la seguridad y salud de sus clientes son la prioridad, tomando acciones como retirar los productos afectados, así como medidas preventivas con los proveedores:

"Aunque la tienda ya había solucionado el problema, parece que aún queda uno", escribió la mencionada publicación en Facebook.

Hasta el momento, luego que el video esté circulando en todo Texas, Estados Unidos y el resto del mundo, hasta el momento la tienda minorista no ha dado la cara para responder a sus usuarios por este problema no menor de salubridad.