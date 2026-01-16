¡CUIDADO! En pocos días no habrá recolección de basura y reciclaje por 24 horas en Estados Unidos

Si vives en Nueva York (Estados Unidos), entonces debes tener mucho cuidado porque por 24 horas se dejará de ofrecer el servicio de recolección de basura y reciclaje. No es una medida negociable, todo lo contrario, será de cumplimiento obligatorio.

No habrá recolección de basura en EE. UU. por 24 horas

El lunes 19 de enero de 2026 fue la fecha escogida para la ciudad de Nueva York para que los equipos no realicen sus rutas habituales. En ese sentido, los funcionarios del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DNSY) informaron que no habrá recolección de basura, compostaje en la acera ni reciclaje por el Día del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr.

Por eso, si eres de aquellos a lo que le toca su recogida habitual el lunes, tendrás que retrasar tu hora de salida. El DSNY dijo al respecto en un mensaje: "NO habrá recogida el lunes 19 de enero, Día de Martin Luther King Jr. Si el lunes es su día habitual de recolección de basura/compostaje/reciclaje, coloque los artículos afuera el lunes por la noche para que los recojan a partir del martes 20 de enero".

Anuncian pausa en recolección de basura en New York. (Foto: Georgeclerk/The US Sun)

Asimismo, la mencionada entidad advirtió que este cambio repentino puede causar un efecto dominó en los vecindarios: "Pueden producirse retrasos después de las vacaciones; haremos el trabajo", detalló el departamento.

Otras pausas sanitarias por motivos de festividad

Como detalla The US Sun, esta pausa sanitaria no será la única por motivos festivos. Por ejemplo, el Servicio Postal de Estados Unidos anunció que las oficinas de correos estarán cerradas, mientras que el correo normal no se entregará el lunes y el servicio se reanudará el martes".

No menos importante es que, de acuerdo al calendario escolar de Nueva York, las escuelas de esta ciudad permanecerán cerradas durante el Día de Martin Luther King Jr.