¡LO ÚLTIMO! Estados Unidos MODIFICA la acusación contra Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo ordenado por el presidente Donald Trump, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación modificada que introduce cambios significativos en el enfoque del caso.

El nuevo documento mantiene los cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas, pero reduce de manera notable las referencias al llamado Cártel de los Soles, alejándose del lenguaje utilizado en la acusación original presentada en 2020.

Menos énfasis en el Cártel de los Soles

En la imputación revisada, el término Cártel de los Soles aparece solo en dos ocasiones y ya no es descrito como una organización criminal estructurada, como sí ocurría en documentos previos. En cambio, la Fiscalía señala que Maduro habría protegido una "cultura de corrupción" en la que élites venezolanas se benefician del narcotráfico.

Estados Unidos modifica la acusación contra Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela.

Según el texto, estas ganancias fluirían hacia funcionarios corruptos que operan bajo un sistema de clientelismo liderado por altos mandos, un fenómeno que Washington asocia históricamente con ese nombre, derivado de las insignias solares usadas por generales venezolanos.

Contraste con el discurso político de Trump

El cambio en el tono legal contrasta con las declaraciones públicas del presidente Trump, quien afirmó que la operación militar en Venezuela formaba parte de una ofensiva mayor para desmantelar al Cártel de los Soles, al que Estados Unidos designó en 2025 como organización terrorista extranjera.

Esa designación fue respaldada por países como Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay, mientras que Venezuela y Cuba rechazaron la acusación, calificándola como una construcción política sin sustento real.

Dudas sobre la existencia del supuesto cártel

Analistas y expertos han cuestionado durante años la existencia del Cártel de los Soles como una red criminal organizada. Las primeras denuncias surgieron en 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a miembros de la Guardia Nacional de participar en el tráfico de drogas.

Pese a las dudas, Washington sostiene que altos funcionarios venezolanos facilitaron rutas del narcotráfico en colaboración con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, como parte de una conspiración para introducir drogas en territorio estadounidense.