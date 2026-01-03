Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York tras ser capturado por EE. UU.

Luego del éxito bombardeo a Caracas a puntos estratégicos y la extracción de Nicolás Maduro como de su esposa, finalmente, el dictador venezolano llegó en avión a Nueva York, Estados Unidos, país en el cual será juzgado por los crímenes que la administración de Donald Trump le imputa, entre ellos, uno de los más importantes, el de narcoterrorismo por ser la cabeza del llamado Cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico que enviaba drogas hacia los Estados Unidos.

Nicolás Maduro y su esposa llegan a Nueva York tras ser capturados por EE. UU.

En horas de la tarde, el avión Boeing 757 transporta a tropas estadounidenses que llevan en su interior a Maduro junto a Cilia Flores, su esposa, quienes abordaron la aeronave una vez que en buque embarcaran en Guantánamo y desde allí hacia Nueva York vía aérea al aeropuerto internacional Stewart.

Atacado seguido, escoltado por agentes federales para descender del avión Boeing junto a su esposa. El expresidente fue escoltado por un número importante de oficiales hacia el hangar. Las imágenes nos muestran a Maduro caminando a paso lento (posiblemente enmarrocado de pies y manos), directo al vehículo que lo llevará a su siguiente morada que será una cárcel del gobierno en Brooklyn.

¿Cuál será el destino de Nicolás Maduro en los Estados Unidos?

¿Qué es lo que sigue para Nicolás Maduro tras llegar a suelo estadounidense? Por medio de las redes sociales, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, aseguró que ambos líderes chavistas serán enjuiciados por el tribunal del distrito sur de Nueva York por delitos de narcotráfico y corrupción: "Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses".

Asimismo, tras ser puesto bajo disposición de agencias federales como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA). se espera que el expresidente venezolano sea trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), que no es otra cosa que una prisión federal en el distrito de Brooklyn, afirmó CNN.

¿La Constitución venezolana contempla la captura de Nicolás Maduro?

¿Qué pasará con Venezuela tras la caída de Maduro? Más allá de las palabras del presidente Donald Trump sobre que Estados Unidos se quedará en el país llanero para controlar la transición venezolana, lo cierto es que la Constitución chavista no contempla un escenario como el ocurrido la madrugada del sábado 3 de enero.

La Carta Magna contempla casos como muerte, destitución y abandono del cargo, pero no la figura que tuvo lugar tras el bombardeo de EE. UU. en Caracas que supuso la extracción física de Maduro. En ese sentido, al artículo 233 establece seis causas como muerte, renuncia, destitución (decretada por el Tribunal Supremo de Justicia), incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato (mediante referéndum), o el abandono del cargo.