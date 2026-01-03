¿Será otro país latino? Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. En sus declaraciones, abordó el ataque estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En medio de este contexto, dejó entrever que EE. UU. tiene en la mira a otro país.

Tras captura de Maduro y operación en Venezuela, EE. UU. ampliará su enfoque en este otro país

Este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impactó a la prensa y al público en general al señalar que Cuba podría ser un punto de debate dentro de una estrategia estadounidense más amplia en América Latina.

Cabe mencionar que este comentario resalta la posibilidad de que Washington amplíe su atención más allá de Venezuela, en un contexto de crecientes tensiones en la región. Asimismo, se dejó en claro que la administración estadounidense parece estar considerando un enfoque más integral para abordar los desafíos que enfrenta en su política exterior hacia América Latina.

El republicano también calificó a Cuba como una "nación fallida" y sugirió que, tras los eventos en Venezuela, el gobierno cubano está bajo mayor presión. El Secretario de Estado, Marco Rubio, no dudó en reforzar este mensaje al advertir a los líderes de La Habana que deberían estar "un poco preocupados", vinculando la estabilidad del régimen cubano con la caída de la administración de Maduro en Venezuela.

Trump y su crítica al gobierno actual de Cuba

En un video de Noticias Telemundo se vio cómo el presidente y esposo de Melania Trump criticó al sistema cubano, calificándolo de perjudicial para la población de la isla.

Su comentario fue respaldada por Marco Rubio, quien afirmó que Cuba continúa bajo la dirección de un líder que considera "incompetente y senil".