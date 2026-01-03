ATENCIÓN, inmigrantes: venezolanos en Miami realizan PATRIÓTICO GESTO tras los ataques a Caracas y la captura de Maduro

En medio de una jornada histórica marcada por ataques militares en Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una amplia comunidad de inmigrantes venezolanos en el sur de Florida se reunió para expresar su orgullo patrio. La repercusión de estos hechos no solo movilizó a quienes siguen de cerca los acontecimientos en su país de origen, sino que también dio lugar a un intenso acto de unidad y emoción en Miami.

Según CNN en Español, ese gesto se tradujo en un canto colectivo del himno nacional que conmovió tanto a los asistentes como a los espectadores.

Tras difundirse la noticia de que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, según CNN en Español, decenas de venezolanos residentes en Miami se reunieron espontáneamente para entonar el himno nacional de su país, "Gloria al Bravo Pueblo", símbolo de identidad y resistencia para quienes han vivido décadas de crisis política y migratoria.

Los presentes, muchos de ellos nacidos en Venezuela y otros con lazos familiares directos, se congregaron especialmente en zonas emblemáticas de la comunidad venezolana en Florida, como Doral y las afueras del restaurante "El Arepazo", ondeando banderas y coreando con fervor el símbolo patrio.

Según CNN en Español, este acto colectivo de canto buscó no solo celebrar un momento histórico, sino también reforzar la esperanza de cambios significativos para quienes han vivido lejos de su tierra durante años.

Este gesto se volvió viral en redes sociales, donde muchas personas compartieron videos y mensajes que evidencian la intensidad del momento y la conexión emocional con el himno venezolano. La escena fue descrita por algunos asistentes como un momento "de orgullo, unidad y fe en el futuro".

El trasfondo político del gesto patriótico en Miami

El canto del himno venezolano en Miami ocurre en un contexto de extrema tensión internacional. En las primeras horas de este sábado se reportaron fuertes explosiones sobre la capital, Caracas, en lo que el gobierno venezolano calificó como un ataque externo, mientras que Estados Unidos informó sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos ha seguido de cerca la crisis política y económica de su país durante años, lo que ha generado un profundo sentimiento de nostalgia y patriotismo entre quienes se han asentado en el sur de Florida.

Ante la noticia de estos acontecimientos dramáticos, muchos venezolanos residentes en Miami optaron por reunirse para cantar sus símbolos nacionales, buscando expresar tanto su amor por Venezuela como su esperanza en la posibilidad de cambios trascendentales. Según CNN en Español, esta manifestación cultural fue una de las reacciones más emotivas registradas hasta ahora fuera de Venezuela.