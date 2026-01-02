¡Aviso importante! Recientemente, un juez federal en San Francisco, Estados Unidos, determinó que la medida adoptada por la administración Trump para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue ilegal. Cabe precisar que esta decisión hace posible la reinstauración del estatus para cerca de 90.000 inmigrantes que se beneficiaban de este programa. AQUÍ los detalles.

Juez federal de este estado rechaza órdenes de Trump y restablece TPS para estas personas

La jueza de distrito de EE. UU., Trina Thompson, sorprendió a la comunidad al emitir un fallo que restablece el TPS para inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, esto luego de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California y bufetes de abogados asociados.

Como se sabe, el programa de protección beneficia a aproximadamente 72.000 hondureños, 13.000 nepalíes y 4.000 nicaragüenses, les permite permanecer legalmente en el país americano debido a desastres naturales en sus naciones de origen.

Recordemos que el gobierno estadounidense había anunciado en julio del 2025 su intención de poner fin a la extensión del TPS, una decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito el 20 de agosto.

Como resultado a ello, los beneficiarios del TPS de Nicaragua y Honduras perdieron su estatus el 7 de septiembre. A pesar de la reciente resolución de Thompson, el gobierno estadounidense tiene la opción de apelar ante el mismo tribunal, lo que podría generar nuevas incertidumbres para los inmigrantes afectados.

La importancia del TPS en los inmigrantes

El TPS en el país de Donald Trump desempeña un papel crucial en la protección humanitaria de individuos provenientes de naciones afectadas por conflictos o desastres naturales. Este programa resguarda a los beneficiarios de la deportación, pero también les otorga la posibilidad de trabajar legalmente, lo que proporciona estabilidad a numerosas familias.

EL TPS es un pilar de seguridad en momentos de incertidumbre, mientras sus países de origen continúan siendo inseguros. Aunque no representa un acceso directo a la residencia permanente, sí abre la puerta a otros beneficios migratorios que pueden facilitar su situación en el futuro. Algunos países ya no forman parte de este apoyo.