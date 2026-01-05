¡Mucha atención, extranjeros ilegales! Florida se encuentra a la espera de la autorización de las autoridades federales para establecer un tercer centro de detención de inmigrantes, mientras que el gobernador Ron DeSantis informó HOY, 5 de enero, que también se está evaluando la posibilidad de llevar a cabo una cuarta instalación. ¿Qué deben tomar en cuenta los que no son ciudadanos americanos?

Este estado de EE. UU. anuncia tercer centro de detención para extranjeros, ¿será posible?

'lancasteronline.com' y otros portales web informaron que, el gobierno actual de Florida busca la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional para establecer un tercer centro de detención en la región de Panhandle, según lo declarado por el gobernador Ron DeSantis durante una conferencia de prensa en la antigua Institución Correccional Baker.

Asimismo, él expresó su confianza en que la nueva instalación será autorizada, argumentando que el estado necesita más espacio para la detención de inmigrantes. Además, el gobernador mencionó la posibilidad de un centro adicional en el sur de Florida, donde ya se ha erigido una instalación apodada "Alligator Alcatraz", ubicada en una remota pista de aterrizaje en los Everglades.

Por su parte, la secretaria de prensa de DeSantis, Molly Best, indicó que los detalles sobre las ubicaciones de ambos centros se revelarán una vez que sean aprobados por las autoridades federales.

¿Cuál es la situación actual de Florida?

En el último año, Florida registró 20.000 arrestos de personas en situación irregular, gracias a una colaboración entre agencias estatales y federales.

DeSantis resaltó que el 63% de los arrestados contaba con antecedentes criminales. Florida se ha posicionado como líder en la construcción de instalaciones de detención, alineándose con las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, quien ha elogiado los esfuerzos de los gobernadores republicanos en este ámbito.