Trump golpea a inmigrantes con suspensión de visas por adopción en Estados Unidos: estos son los países afectados

El gobierno de Donald Trump sigue con su ofensiva contra la población inmigrante en los Estados Unidos, esta vez dando un paso adelante con el anuncio de la suspensión de las visas de adopción para 39 países entre los cuales se encuentra, para sorpresa de nadie, Venezuela.

¿Qué visas de adopción fueron suspendidas en Estados Unidos?

Pero ¿En qué afecta esta disposición? Pues será un problema para las familias que tenían planeado adoptar hijos desde países extranjeros hacia la tierra del tío Sam. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado, la misma que suspende cuatro tipos de visa de adopción:

IR-3

IR-4

IH-3

IH-4

Es importante recordar algo, esta medida fue implementada por primera vez durante el primer mandato de Trump llamada "travel ban", pero en su segundo periodo no solo ha sido rescatada, sino también potenciada con la novedad de la suspensión de visas de adopción.

Hasta el momento, se eliminaron las excepciones para visas familiares, dejando campo libre al Departamento de Estado para llevar a cabo nuevas restricciones. También están incluidas las visas familiares inmediatas tipo IR-1/CR-1 para cónyuges, IR-2/CR-2 para hijos e IR-5 para padres.

Estados Unidos sigue endureciendo sus políticas migratorias. (Foto: Unsplash)

¿Qué países fueron afectados por la suspensión de visas de adopción en Estados Unidos?

Cada vez que tienen la oportunidad, desde la Casa Blanca y las agencias federales pertinentes afirman que la motivación de esto es la seguridad nacional, pero también prevenir el fraude migratorio; por ello, no extraña que entre los países afectados estén:

Afganistán

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Burkina Faso

Burundi

Costa de Marfil

Cuba

Dominica

Eritrea

Gabón

Gambia

Haití

Irán

Laos

Libia

Malaui

Mali

Mauritania

Myanmar

Níger

Nigeria

República del Congo

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Tanzania

Tonga

Venezuela

Yemen

Zambia

Zimbabue

Oposición considera que medida tiene un sesgo racial y religioso

Como era de esperarse en un ambiente tan polarizado como confrontacional tal cual se vive en Estados Unidos, esta medida tuvo resistencia, como la de Ricky Murray, exalto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), quien dijo a Newsweek:

"Una de las cosas que me resulta más problemática es que parecen ser países musulmanes y africanos los que están soportando el peso de estas listas de alto riesgo. Están siendo señalados por su raza, nacionalidad y color de piel, y eso es profundamente antiestadounidense", sentenció.

Sin embargo, el accionar de agencias como el DHS están enmarcados en los propios lineamientos dados, por ejemplo, por Donald Trump el pasado 16 de diciembre de 2025: "Debemos ejercer una vigilancia extrema durante los procesos de emisión de visas e inmigración para identificar, antes de su admisión o entrada al país, a extranjeros que tengan la intención de dañar a los estadounidenses o nuestros intereses nacionales".