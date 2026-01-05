¡DURO GOLPE para inmigrantes en EE. UU.! Departamento de Salud compartirá datos de Medicaid con oficiales de deportación

Una noticia poco esperanzadora se va a implementar desde este lunes 5 de enero de 2026, ya que desde dicha fecha el Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) está capacitado y autorizado para compartir información de los beneficiarios de Medicaid con funcionarios de las agencias de inmigración.

Agencias de migración pueden acceder a datos personales de beneficiarios de Medicaid

Todo esto sucedió debido al fallo de un juez federal el que, al menos, no es amplia, dado que limita estrictamente el alcance de los datos de los 22 estados demandantes que pueden compartirse. En ese sentido, las agencias migratorias solamente pueden recibir información biográfica sobre inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos.

La demanda fue presentada luego de que un informe de Associated Press expusiera la política de intercambio de datos. El fallo, en ese sentido, estuvo a cargo de Vince Chhabria, juez del distrito de San Francisco, el cual se produjo luego que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid revelaron que planeaban compartir datos nuevamente, acción que se enmarca en la ofensiva contra los migrantes de parte de la administración Donald Trump.

Inicialmente, en agosto de 2025 Chhabria impidió que el HHS compartiera datos personales, lo que incluía los domicilios particulares con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En diciembre, prorrogó esa orden temporal, pero la semana pasada este mismo juez dijo que, tras el vencimiento de la orden temporal del 5 de enero de 2026 el Departamento de Salud podrá volver a reanudar el intercambio de información biográfica, de ubicación y de contacto básico sobre inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos con agentes de ICE.

Chhabria afirmó que este intercambio está autorizado por la ley, pero mientras la demanda sigue su curso, ni el HHS ni el CMS pueden facilitar información médica detallada y confidencial sobre los afiliados, tampoco datos de Medicaid sobre ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales en los 22 estados demandantes.

Una intromisión a la privacidad servida para ICE

Ahora bien, hay que recordar lo siguiente: que los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero también los que viven legalmente en EE. UU. no puede acceder al programa Medicaid, el cual brinda cobertura gratuita a servicios de salud. pero la ley federal exige que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, que es una cobertura temporal que solo brinda servicios vitales en salas de emergencia a cualquier persona, incluidos no estadounidenses (financiado por los estados y el gobierno federal).

Los que defienden la inmigración postulan de que la divulgación de datos personales puede generar alarma en los que buscan atención médica de emergencia para ellos y sus hijos. Una medida que se despliega cuando el gobierno encabezado por Donald Trump ha emprendido una gran ofensiva contra inmigrantes, cuyas agencias federales se han desplegado, principalmente, en ciudades gobernadas por demócratas.