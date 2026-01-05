¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte por Estados Unidos? Estas serían sus posibles sentencias

Nicolás Maduro enfrentó su audiencia en el tribunal de Nueva York, Estados Unidos, a manos del juez Alvin K. Hellerstein y muchos, tanto venezolanos como en el mundo entero se preguntan si el expresidente tendrá el mismo destino de otros dictadores en los últimos 30 años, es decir, afrontar una pena de muerte.

¿Nicolás Maduro será condenado a muerte por Estados Unidos? Esto es lo que se sabe

Y es que Maduro enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico, cuyas penas impuestas por la ley federal incluyen largas condenas en la cárcel que van hasta la cadena perpetua, pero otras podrían conducir, incluso, hacia la pena de muerte.

El Universo nos dice que, por ejemplo, una persona encontrada culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas deviene en en cadena perpetua. A tener en cuenta que los casos vinculados a drogas no son muy frecuentes en la justicia de EE. UU.

De hecho, sí existe una posibilidad de que el dictador chavista enfrente la muerte, ya que de acuerdo al New York Post, este escenario es factible en caso que Maduro sea declarado culpable por el delito de narcoterrorismo, pero las mismas están muy lejos de ser comunes.

El mencionado medio de comunicación se ampara en el sitio web de la Biblioteca del Congreso que es específica: "La mayoría de delitos capitales implican un homicidio. Se condena a muerte a más acusados por asesinato que por todos los demás delitos capitales federales".

Posibles sentencias para Nicolás Maduro por posesión de armas

Es importante recordar lo siguiente: que en la acusación inicial contra Maduro en 2020 se sindicó el delito de narcotráfico. Pero este año el jurado incorporó nuevos cargos como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas. El New York Post también nos dice que esta última acusación implican sentencias de hasta 30 años, según la ley federal.

De momento, el Departamento de Justicia no ha dado detalles sobre qué pena solicitarán en la eventualidad se de una condena contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Un caso similar al del dictador venezolano es el de Manuel Noriega, expresidente de Panamá, quien fue capturado en 1989 y fue sentenciado a prisión, pero sin pena capital.