¿Quién es Alvin K. Hellerstein? el juez judío de 92 años que procesará a Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Nueva York

Es el 5 de enero de 2026, día en que Nicolás Maduro enfrentará la justicia en un tribunal de Nueva York, entre otros cargos, por narcoterrorismo como cabecilla del Cártel de los Soles y el juez encargado del procesado será Alvin K. Hellerstein, una veterano magistrado de 92 años.

¿Quién es Alvin K. Hellerstein? el juez que procesará a Nicolás Maduro

Hellerstein no es un nombre nuevo en el mundo judicial de los Estados Unidos, ya que en 1998 fue designado como juez del Distrito Sur de Nueva York en tiempos de la administración de Bill Clinton, el cual se ha especializado en casos complejos, de alto perfil, llevando casos relacionados al crimen organizado y delitos transnacionales, por lo que su perfil encaja en los cargos que se le imputan al dictador chavista.

Nacido en el seno de una familia judío ortodoxa, vino al mundo el 28 de diciembre de 1933, cursando estudios en la Universidad de Columbia, también estuvo en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Luego, trabajó por casi 40 años en la firma Stroock & Lavan LLP, momento en el que se especializó en disputas comerciales.

Luego de ser designando por Bill Clinton en el distrito antes mencionado, es a partir del 2011 que mantuvo la condición de juez senior. Algunos de sus casos más importantes fueron litigios masivos por daños tras los ataques terroristas contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, pero también procesos contra altos ejecutivos, pero también contra Hugo 'El Pollo' Carvajal, un exfuncionario venezolano del régimen chavista. Su corte estuvo a cargo del proceso contra el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y Harvey Weinstin, uno de los otrora hombres más fuertes en Hollywood.

¿Qué cargos afrontará Nicolás Maduro en su juicio en Nueva York?

Su tribunal es uno de los más influyentes de Estados Unidos, tiene jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street, así competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado.

Maduro no es un nombre nuevo para Hellerstein, ya que en marzo de 2020 cuando se presentó la acusación formal contra el expresidente venezolano. Por ello, se espera que este lunes 5 de enero de 2026 que iniciará la audiencia se lean los cargos formalmente, así como garantizar que bajo su supervisión se realice la acusación sustantiva, la misma que se hizo pública el sábado pasado.

Hellerstein tendrá que manejar serias acusaciones contra Nicolás Maduro por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para posesión de ametralladora y artefactos destructivos, así como conspiración para usar dichas armas.

¿Qué cargos afrontará Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?

En cuanto a Cilia Flores, esposa de Maduro, también será juzgada por el letrado de 92 años ¿Bajo qué cargos? la Fiscalía sustenta supuesta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red de narcotráfico del Cartel de los Soles. Su presencia, según los fiscales respalda la hipótesis de que dicha red estaba organizada desde las esferas más altas de la dictadura venezolana.

Otros sindicados como parte de la estructura criminal del llamado Cártel de los Soles lo conformarían: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador; Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Rusthenford Guerero Flores, este último sindicado como el número 1 del Tren de Aragua, organización criminal nacida en tierras llaneras.