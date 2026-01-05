Entra en vigor la nueva norma de licencias de conducir en EE. UU.: así afecta el cambio obligatorio a los miles de conductores mayores de 70 años

A partir del 2026, Estados Unidos implementa una de las reformas más relevantes del sistema de licencias de conducir en las últimas décadas. La normativa, promovida por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), establece un marco federal dirigido a conductores de 70 años o más, con el objetivo de mejorar la seguridad vial sin restringir la independencia de los adultos mayores.

¿Por qué se implementa la nueva norma de licencias de conducir en EE. UU.?

Entra en vigor la nueva normativa de licencias de conducir en EE. UU.

Con esta normativa, los estados estadounidenses buscan equilibrar la autonomía de los conductores mayores con la seguridad vial, marcando un cambio significativo en la forma en que se gestionan las licencias de conducir para esta población. A continuación, te explicamos cómo afecta este cambio obligatorio a los miles de conductores mayores de 70 años.

Evaluaciones periódicas para conductores de más de 70 años

La legislación establece que todos los conductores de 70 años o más deberán someterse a controles periódicos. De acuerdo con el Department of Transportation (DOT), estas revisiones incluyen:

Pruebas de visión , que pueden realizarse de forma presencial o mediante telemedicina según el estado.

, que pueden realizarse de forma presencial o mediante telemedicina según el estado. Evaluaciones de tiempo de reacción para detectar disminuciones en la capacidad de respuesta.

para detectar disminuciones en la capacidad de respuesta. Chequeos cognitivos básicos en casos específicos, orientados a prevenir accidentes antes de que ocurran.

El objetivo principal es identificar de manera temprana posibles limitaciones que podrían afectar la conducción, fomentando medidas preventivas y seguras.

Programas de actualización y educación vial para conductores mayores

Además de los controles, la nueva norma incentiva la formación continua. Algunos estados requerirán que los conductores mayores completen cursos de actualización, los cuales incluyen:

Cambios recientes en leyes y señales de tránsito.

Nuevas infraestructuras viales y técnicas de conducción defensiva.

Estrategias para manejar en entornos urbanos con tráfico intenso.

Según Laura Kim, directora del programa Drive Safe Seniors en California, "estos cursos no solo refuerzan los conocimientos, sino que también aumentan la confianza y reducen la ansiedad al conducir", lo que garantiza que la experiencia al volante sea más segura y tranquila.

Sistema de reportes médicos y familiares para reforzar la seguridad

Un aspecto clave de la reforma es la creación de un sistema de notificación de riesgos. Según el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), médicos, familiares y autoridades pueden alertar al DMV sobre conductores que podrían representar un peligro debido a problemas de salud, como deterioro cognitivo o disminución de la visión. Tras recibir un reporte, el DMV puede solicitar evaluaciones adicionales antes de decidir sobre la renovación de la licencia.

El envejecimiento de la población es un factor central de la reforma. Más de 48 millones de estadounidenses mayores de 65 años tienen licencia de conducir, y la cifra continúa en aumento.

Estudios de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) indican que, aunque la mayoría de los adultos mayores conduce de manera segura, factores como la disminución de la visión nocturna, los tiempos de reacción más lentos o leves deterioros cognitivos pueden aumentar los riesgos si no se supervisan.

Angela Carter, portavoz de la NHTSA, enfatizó: "El propósito no es revocar licencias, sino identificar problemas a tiempo y proteger vidas", según los reportes oficiales.