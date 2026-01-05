MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card

El gobierno del presidente Donald Trump vuelve a endurecer su postura migratoria con una propuesta que podría afectar directamente a miles de inmigrantes que reciben ayudas públicas en Estados Unidos. La iniciativa, que fue publicada en el Registro Federal, reabre el debate sobre la llamada 'carga pública' y plantea nuevos obstáculos para quienes buscan obtener o conservar la residencia permanente.

Donald Trump revive una política que frena la obtención de la Green Card para inmigrantes con Medicaid o SNAP

Según informó la Agencia EFE, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) prevé derogar la norma vigente instaurada durante el gobierno de Joe Biden y sustituirla por una definición más rigurosa de 'carga pública'. Este cambio permitiría considerar cualquier uso pasado o futuro de beneficios públicos al evaluar solicitudes de la Green Card, sin atender al tiempo transcurrido ni a la frecuencia de uso.

Esta medida se apoya en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que da a las autoridades la posibilidad de negar la residencia permanente o la ciudadanía si consideran que una persona depende demasiado de la ayuda del gobierno. Por ahora, la norma todavía está en proceso de aplicarse completamente.

De acuerdo con la Agencia EFE, la propuesta retoma criterios similares a los aplicados durante el primer mandato de Trump. Programas como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos, volverían a influir en la evaluación de solicitudes de la Green Card.

Estas ayudas habían sido excluidas del análisis de 'carga pública' durante el gobierno de Biden, que flexibilizó la normativa entre 2021 y 2025. Sin embargo, el gobierno actual sostiene que los beneficios sociales no deben servir como incentivo para la inmigración, un argumento central del reciente cambio.

La propuesta carece de definición precisa de los nuevos criterios de inadmisibilidad.

¿Qué implica la nueva definición de 'carga pública' en Estados Unidos?

Según detalla la Agencia EFE, la reinterpretación impulsada por el USCIS amplía el margen de discrecionalidad de los funcionarios migratorios, permitiéndoles evaluar "todos los hechos relevantes" en cada caso. Esto incluye beneficios sujetos a la verificación de recursos económicos, los cuales históricamente no formaban parte del análisis de la carga pública.

Organizaciones como el National Immigration Law Center advierten que esta amplitud podría dar lugar a futuras políticas internas sin procesos claros de notificación ni consulta pública, lo que aumentaría la incertidumbre para las comunidades inmigrantes de bajos ingresos.

De acuerdo con Agencia EFE, la derogación de la política de Biden y el regreso a un enfoque más restrictivo refuerzan la línea dura del actual gobierno en materia migratoria. Para muchos inmigrantes, el uso de Medicaid o SNAP podría convertirse nuevamente en un freno decisivo para obtener la Green Card, incluso cuando cumplan con otros requisitos legales.